Mainouche spielen Gypsy Jazz im Alten Rathaus Miltenberg

Abschluss der Kultursommer-Reihe 2023

Miltenberg 07.08.2023 - 14:15 Uhr 2 Min.

Mainouche sorgten mit ihrem Auftritt unter dem Banner "Gypsy Jazz & More" am Sonntagabend im Alten Rathaus in Miltenberg dank riesengroßer Spielfreude, wunderbarer Gesang- und Instrumentalkunst sowie tollen Songs im Gepäck für einen würdigen Abschluss der diesjährigen Kultursommer-Eventreihe in der Kreisstadt.

Die hohe Qualität der Vorträge, die Begeisterungsfähigkeit der Gäste und nicht zuletzt das Ambiente des Bürgersaals sorgten für Kurzweil. Das Gastspiel des Quartetts stand unter dem Banner "Gypsy Jazz & More" und beinhaltete viele Standards aus den 1920er und 1930er Jahren in modernen, frischen Ansätzen, aber auch artverwandte Songs dieser Stilrichtung in jeweils akustisch wunderbarem Gewand.

Wie die Vorab-Info verriet, setzt sich der Name Mainouche aus den Wörtern "Main" sowie dem aus dem Französischen stammenden Begriff "Manouche" zusammen, der sowohl für in Frankreich lebende Sinti als auch für Gypsy Jazz im Allgemeinen steht. Mainouche, das sind Yvi Szoncsò an Gesang und Violine, Aike Heck am (Kontra-) Bass und Gesang sowie die beiden Gitarristen Sebastian Rudolfo Christ und Gerd Rentschler.

Besucher begeistert

Nach einem schwungvollen Auftakt waren bereits beim zweiten Stück alle Besucher in Mitmach-Laune und unterstützten die Band nach Kräften. Deren fein ausbalancierte Art zu musizieren sorgte für einen fantastischen Hörgenuss, stellvertretend gut nachzuvollziehen bei "Blue Skies" (Irving Berlin): Ein voluminöser, aber niemals sich in den Vordergrund drängender, groovender Bass, wunderbare Gitarren, die sowohl in Sachen Akkord-, Melodie- und Solospiel auf ganzer Linie überzeugen konnten, da sehr versiert filigran abgestimmt. Dazu Szoncsòs angenehmer, gefühlvoller Gesang, welche die Lyrics stets nachzeichnete.

Mainouche verstanden es bestens, ihr Klangspektrum auszuloten, wie unter anderem bei "Coquette" nachzuhören. Bei etlichen Stücken wechselte Szoncsò sogar zwischen Gesang und Violinenspiel. Letztgenanntes fügte immer wieder faszinierende Klangflächen und weitere niveauvolle Melodielinien hinzu. Egal, ob "I'm beginning to see the Light" mit seinem locker aus dem Ärmel geschütteltem Rhythmus, das sanfte und getragene "Night and Day", dazu Kostproben von eigenem Material sowie spontanes Spiel auf dem Flügel: Es wurde bis zu den Zugaben viel geboten.

mab

Stichwort: Kultursommer auf der Mildenburg Zum Finale des diesjährigen Kultursommers bedankte sich Bürgermeister Bernd Kahlert bei Eva Arnold-Link von der Stadtkultur und Andrea Rudolf, Leiterin der Stadtbücherei. Es sei eine "reibungslose Organisation" mit "liebevollen Details" gewesen, so Kahlert. Weiter dankte er allen weiteren Involvierten (Technik, Bewirtung, etc.), die zum Gelingen der Eventreihe beigetragen haben. Das gesamte Team habe sowohl mit dem Kultursommer als auch schon mit den vorangegangenen Theatertagen die Kultur in der Stadt bereichert. Arnold-Link zog am Montag auf Nachfrage unseres Medienhauses positive Bilanz des Kultursommers 2023, gerade aufgrund der vielen verregneten Tage wurde das Beste daraus gemacht: "Wir konnten bei allen Veranstaltungen, bei denen schlechtes Wetter war, in das Alte Rathaus ausweichen. Das heißt, nichts musste ausfallen. Das, was nicht hätte verlegt werden können, konnte auf der Mildenburg stattfinden." Letztendlich waren nur drei Events wie geplant auf der Burg. Dort kämen zwar erwartungsgemäß dann immer noch mehr spontan entschlossene Besucher hinzu als im Alten Rathaus, aber gerade wegen der Umstände ist die Leiterin der Stadtkultur zufrieden mit dem Zuspruch: "Wir hatten heuer insgesamt beim Kultursommer knapp 1000 Besucher, was aufgrund der Umstände sehr gut ist." 2024 soll es, so Arnold-Link, Ende Juli/Anfang August auf jeden Fall die nächste Auflage des Kultursommers geben. mab