Mainmusical zieht Bilanz der Auftritte auf Clingenburg: "Jede Minute hat sich gelohnt"

Hintergrund: Bewertung durch die Musicalzentrale

Für die Musicaldatenbank hat Rezensent André Böke ein Loblied in höchsten Tönen über Mainmusical auf der Clingenburg geschrieben. "Was dieser Verein hier auf die Bühne bringt, kann gut mit professionellen Produktionen von Stadt- und Staatstheatern und sogar mit den großen Bühnenfirmen konkurrieren", urteilte der Autor. Vor allem im technischen Bereich stelle es diese teilweise sogar in den Schatten. Dem Rezensenten gefällt das "malerisch über dem Main gelegene Areal mit der fast märchenhaft überwucherten Burgruine". Es gelinge dem Verein, im Zusammenspiel von Bühnenelementen und Licht "einprägsame Bilder" entstehen zu lassen. Als Highlight empfindet der Rezensent seinen Moment, in dem eine "engelshafte Tuchartistin" über dem Geschehen grazil im Wind steige und sich in perfektem Timing auf den Schlusston des ohnehin dramatischen Songs in die Tiefe stürze. "Durchweg mit Herz und Seele" treten demnach die Darsteller auf. Der Schluss der Rezension ist eine Art Ritterschlag, wie ihn der Verein schon vor zwei Jahren erhalten hat, als ihm als einziger Truppe von Amateuren die Genehmigung erteilt wurde, in Erlenbach "Das Phantom der Oper" zu inszenieren: Die Produktion lasse die Grenzen von Amateur- und Profitheater komplett verschwimmen. hlin