Magna-Werk: IG Metall fordert Erhalt

Verhandlungen: Starre Fronten bei erster Runde

Aschaffenburg 02.05.2023 - 18:17 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Magna Vertreter hätten jedoch noch einmal ihre Position klargestellt, dass »zum jetzigen Zeitpunkt mit dem aktuellen Produktportfolio keine Zukunft für den Standort in Dorfprozelten« bestehe.

Symbolisch hatten die Arbeitnehmervertreter dem Management ein Teil des Scherbenhaufens der Protestkundgebung vom 24. März sowie Klebstoff überreicht. »Das Management von Magna ist nun gefragt, den Scherbenhaufen zu reparieren und den Beschäftigten mit Respekt, Wertschätzung und Anerkennung zu begegnen«, so Percy Scheidler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Aschaffenburg. Betriebsrat und Gewerkschaft wollen die Personalreduzierung und Standortschließung noch abwenden.

Verhandlungsführer Scheidler forderte das Management auf, sich an einem »Runden Tisch mit Akteuren aus Wirtschaft, Arbeitnehmervertretungen und Politik« zu beteiligen. Scheidler: »Wir brauchen Perspektiven für die Beschäftigten und die Regionen für jetzt und auch in Zukunft.« Das Management von Magna signalisierte Bereitschaft zur Teilnahme.

Im sachlichen Austausch ging es auch um die generelle akute Schieflage der Automobilzulieferindustrie in der Region. Der Runde Tisch ist laut Pressemitteilung in Vorbereitung und soll erstmals am 25. Mai beraten. Es geht um Perspektiven in der Automobilzulieferindustrie in der Region. Der zweite Verhandlungstermin über die Zukunft des Werks Dorfprozelten wurde ebenfalls für den 25. Mai vereinbart.

kü