Magna in Dorfprozelten: Werksschließung vom Tisch - Weniger Stellen

Spiegelhersteller bleibt im Südspessart

Dorfprozelten 10.07.2023 - 12:03 Uhr 1 Min.

Magna in Dorfprozelten: Die Werksschließung ist vom Tisch .

Der kanadisch-österreichische Autozulieferer-Konzern wolle am Standort weiterhin Spiegel produzieren und eine neue Technologie entwickeln, meldet unter anderem die IG-Metall. Der Haken: Künftig soll nicht mehr mit 440 Beschäftigen gefertigt werden. Vorgesehen sind nun 250 Beschäftigte.

Das vom Management und Arbeitnehmerseite unterzeichnete Eckpunktepapier sieht nach unserer Information vor, dass der Standort bis 2028 gesichert ist. Nach Angaben von Percy Scheidler von der IG-Metall Aschaffenburg gibt es neue Aufträge für den Standort, unter anderem für Spiegel. Außerdem soll in Dorfprozelten eine neue Spiegeltechnologie entwickelt werden.

Details zur Zukunft des Werkes sollen heute um 16.30 Uhr bei einer Pressekonferenz verkündet werden.

Zehn Millionen Euro an Investitionen

Nach Angaben der Gewerkschaft will Magna außerdem mindestens zehn Millionen Euro am Standort investieren. Allerdings haben auch die Arbeitnehmer Abstriche hinnehmen müssen. Wie der Stellenabbau im einzelnen geregelt ist, war zunächst noch nicht bekannt.

Die IG-Metall schreibt, es sei gelungen, eine "Eckpunktevereinbarung zu einer tragfähigen Zukunftsvereinbarung" mit dem Automobilzulieferer zu schließen. Weiter heißt es: Es werde eine Perspektiven für Unternehmen und Beschäftigte geschaffen.

Der Automobilzulieferer hatte im März die Werkschließung angekündigt und für den Standort keine Perspektive mehr gesehen. Die Gewerkschaft schreibt den Erfolg in den Verhandlungen zum Erhalt nun dem "massiven Widerstand" sowie "zahlreichen Aktionen der Belegschaft, gemeinsam mit der IG Metall und der Beteiligung der Politik" zu.

Förderung aus München?

Die Politik hatte sich bis auf die Ebene des bayerischen Wirtschaftsministeriums eingeschaltet und dort in einem runden Tisch besprochen, ob eine neue Technologie am Standort gefördert werden könne.

Dazu gab es zunächst noch keine Informationen. Die Vereinbarung, den Standort im Südspessart zu retten, gilt aber offenbar unabhängig vom einer möglichen Zusage aus München.

Auf eine Anfrage unserer Redaktion zu den Voraussetzungen für eine Förderung hatte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums mitgeteilt: "Das Wirtschaftsministerium prüft alle in Frage kommenden Förderoptionen, sowohl des Freistaats als auch des Bundes. Hierbei geht es um Unterstützung bei Forschung und Entwicklung ebenso wie beispielsweise auch um Qualifizierung"

Die Nachricht von der Rettung des Standortes in Dorfprozelten ist auch von Bedeutung für die Wirtschaft am Untermain. Gerade war erst bekannt geworden, dass das Papierwerk des Konzerns Sappi in Stockstadt (Kreis Aschaffenburg) geschlossen werden soll. Damit werden wohl rund 550 Arbeitsplätze verloren gehen.

