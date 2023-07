Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Magische Momente mit Gesang und Akkordeon

Konzert: Chor Voice'N'Noise und Duo Katalda begeistern im voll besetzten Bürgersaal des Miltenberger Alten Rathauses

Miltenberg 28.07.2023 - 14:44 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Starker Auftritt: Voice'N'Noise im Alten Rathaus.

Eigentlich war der Hof der Mildenburg als Spielort vorgesehen, doch das Wetter machte dem einen Strich durch die Rechnung. Dies minderte weder Stimmung noch Qualität: Mit der Akustik des Bürgersaals wurde es ein außergewöhnlicher Abend, dessen offizieller Teil mit langem Applaus und Rufen nach Zugabe endete. Der Wunsch nach mehr Musik wurde natürlich erfüllt.

Katalda, das ist aktuell ein Duo, bestehend aus Sängerin und Instrumentalistin Katrin Dinaro sowie Albrecht Hench, der mit seinem Akkordeonspiel die Kompositionen veredelte. Dinaro ist gleichzeitig Chorleiterin von Voice'N'Noise. Chor und Katalda hatten ihre eigenen Momente, zudem war bei vielen Stücken gemeinsames Musizieren angesagt. Diese gegenseitige Bereicherung mit Dinaro als die Person, die in beiden Gruppen musizierte, machte den Konzertabend noch bunter.

Nach einer ersten Kostprobe des Chores gab es mit "My Mother Told Me" ein erstes Glanzlicht: Ein getragenes Ambiente mit dezenter Akkordeonbegleitung mündete in einen voluminösen Gesangspart, bei dem Voice'N'Noise zur Höchstform auflief. Immer wieder beachtlich: Die Fähigkeit des Chores, Frauen- und Männerstimmen gekonnt einzusetzen.

Ein Sketch, der das spaßige Lied "Leberworscht" einleitete, zeigte die humorvolle Seite des Chores. Dass dieser ein echter "Survivor", also Überlebender, so der Titel einer weiteren Nummer, ist, wurde in einer Ansage thematisiert: Das Ensemble schaffte es, nach einer Krisenzeit wieder aufzustehen und neue Mitglieder zu finden.

Katalda als Duo überraschte mit vielen tollen Einfällen: Selbst Stücke von anderen Autoren und Komponisten wurden in einen ganz eigenen Klang gepackt. Die Gesangsstimme von Dinaro breitete sich auf den Klangteppichen des Akkordeons aus. Weitere Elemente wie zum Beispiel Flötenklänge setzten Farbtupfer, ebenso eingespielte Effekte. Dies zeigte, dass sich moderne Technik hervorragend mit Instrumenten traditioneller Herkunft wie eben einem Akkordeon kombinieren lässt, um Neues zu schaffen.

Und so berührten Katalda mit Liedern wie "Trägheit" oder "Weit, weit weg". Dank der Spielfreude aller Beteiligten bei Voice'N'Noise und Katalda verging die Zeit wie im Flug. Stehende Ovationen bildeten dann nach der Zugabe einen perfekten Schlusspunkt.

mab