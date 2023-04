Frühjahrskonzert in Niedernberger Hans-Herrmann-Halle

Märsche, Filmmusik, Rock und Pop

Niedernberg 17.04.2023

Volle Bühne vor vollem Haus - das Freundschaftskonzert des Niedernberger Musikcorps und dem Musikverein Obernburg endete mit drei gemeinsamen Märschen und zufriedenen Gesichtern auf beiden Seiten. Die beiden Leiter Reiner Hanten (Obernburg) und Christian Büttner (Niedernberg) wechselten sich mit der Leitung des großen Ensembles ab. Kann Blasmusik auch: grooven! Der Niedernberger Musikcorps spielte neben den traditionellen Märschen auch Rockmedleys und hier kommt der E-Bass zum Einsatz.

Positiver Nebeneffekt: So konnte eine weitere Formation mitwirken: die 2021 gegründeten JuNGen Mainbläser, ein Nachwuchsmusikkorps aus 20 Niedernbergern und Großwallstädtern. Ergebnis: Die zahlreichen Besucher erlebten ein abwechslungsreiches Konzert mit Märschen, Filmmusik, Rock und Pop.

Kreativer Auftakt

Die jüngsten Musiker mit Leiterin Sandra Kraus sorgten für einen kreativen Auftakt. Rhythmisch mit Plastikbechern klopfend starteten sie vor der Bühne, gingen nach und nach an ihre Instrumente und ließen das Stück »Cups« von A.P. Carters langsam anlaufen.

Das zweite Stück war laut Moderation ein Wunsch der Jugendlichen und Kinder: ein Medley von Stücken aus den Harry Potter Filmen. Auch hier durfte der sehr spielfreudige Nachwuchs kreativ glänzen: Es wurde mit Zaubererhut auf dem Kopf dirigiert und gespielt. Bei »Smoke on the water« rockten die Kinder und Jugendlichen an den Blasinstrumenten, sehr gut von Schlagzeugerin Amelie Klement unterstützt, die bei fast allen Formationen an dem Abend mit den Rhythmen aushalf.

Die Gäste aus Obernburg zeigten eine große Bandbreite. Mit »Die Sonne geht auf« von Rudi Fischer starteten sie mit einem zünftigen Konzertmarsch, der auch romantische Passagen hatte. Sie glänzten mit ihrer Vielfältigkeit auf hohem musikalischem Niveau und ihrem Einfallsreichtum, aber auch mit ihrer Erfahrung als Stimmungsmacher. An den richtigen Stellen »anklatschen«, aufstehen und mitreißen gelang den Obernburgern unter der Leitung von Reiner Hanten.

Arabische Rhythmen

Mit »Selection from Aladdin« tauchten sie in arabische Welten ein und zeigten nicht zuletzt den Einsatz von zahlreichen Rhythmusinstrumenten. Feinheiten wie hier ein Dämpfer an der Trompete, dort komplexe Rockklänge und eine musikalisch komplexe Comedyeinlage bei dem »Deutschmeister Regimentsmarsch« machten ihren Auftritt aus.

Die Niedernberger Gastgeber starteten unter der Leitung von Christian Büttner in die zweite Hälfte des Freundschaftskonzerts. Sie hatten ebenfalls eine bunte musikalische Mischung vorbereitet. Rockstücke, wie ein grooviger Mix von Bon-Jovi-Stücken, ein cooles Blues-Brothers-Medley und die wunderschönen Melodien aus »The Greatest Showman« spielten sie gekonnt, mit nötigem Gefühl und rockendem Groove an den jeweils passenden Stellen. Doch auch die Märsche liegen den Niedernbergern, immer auf dem Punkt interpretiert.

Mitreißender Abschluss

Der Höhepunkt des Abends waren die letzten drei Stücke - die Bühne platzte aus allen Nähten, Stühle wurden freundschaftlich durch die Reihen gereicht und so spielten der Musikcorps und der Musikverein drei gemeinsame Märsche, allen voran »Von Freund zu Freund« zum Abschluss, Mitsingen und Mitklatschen.

In Kombination mit den passenden Moderationen der Niedernberger Musikerinnen Jasmin Kurica, Luise Reinhard und Alina Vogl ein rundum gelungenes Konzerterlebnis, das durchaus in dieser Form eine Wiederholung wert ist.

Lisa Rüd