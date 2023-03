Lyrik von Kirchzeller Hobby-Dichterin ab sofort erhältlich

Gedichte in Sammelband mit anderen Autoren veröffentlicht

Kirchzell 30.03.2023 - 09:00 Uhr 1 Min.

Hobby-Autorin Clara Schloß aus Kirchzell hat sechs eigene Gedichte im Poesieband der »Cinnamon-Society« veröffentlicht. Foto: Elena Zengel

Der Erlös aus den verkauften Büchern kommt einer gemeinnützigen Organisation zugute. Die jüngste Publikation »Zimt und Poesie - Mitternachtsgedanken« gab die Gruppe am 23. März heraus. Spendenziel ist dieses Mal die Schweizer Stiftung »Denk an mich«, die Freizeitangebote von Menschen mit Behinderung unterstützt.

In Kollektiv aufgenommen

Die 27-jährige Schloß ist hauptberuflich Kauffrau für Büromanagement. Sie »schreibe aber schon ewig Gedichte«, erzählt sie. Mittlerweile sei das Dichten schon mehr als zehn Jahre ihre Freizeitbeschäftigung. Die Ergebnisse teilt die Hobby-Autorin auf ihrer Instagram-Seite »farbeundsprache«. »Ich bin über eine Freundin auf die Cinnamon-Society aufmerksam geworden«, erklärt Schloß. »Sie hat schon bei den letzten Sammelbänden mitgeschrieben«. Ende vergangenen Jahres entschied sich die junge Kirchzellerin für eine Bewerbung bei der Schreibgemeinschaft. Letztendlich wurde sie nach der anonymisierten Bewertung ihrer Texte in das Kollektiv aufgenommen. Im kürzlich fertiggestellten Buch erscheinen sechs ihrer Werke, alle Gedichte hätten sehr persönliche Hintergründe, sagt sie. In »Tränenflair« zum Beispiel »geht es darum, dass Weinen hilft«, so Schloß.

Der Poesieband war das vierte Buch der Cinnamon-Society, aber das erste mit Lyrik. Zuvor veröffentlichte die Gruppe junger Autoren Sammelbände mit Kurzgeschichten. Auch in den vorangegangenen Projekten wurde der Gewinn gespendet, zum Beispiel an die Wiener Krebshilfe oder an ein Frauenhaus in Regensburg. Die Spendenempfänger variierten bei jeder Aktion, denn der Verein ist nicht lokal begrenzt, sondern hat Mitglieder aus Österreich, der Schweiz und auch aus Deutschland, die digital vernetzt sind. Alle Mitglieder mussten für die Erstellung des Buches eine Aufgabe übernehmen, erklärt Vereinsmitglied Schloß. So gestaltete eine ausgebildete Grafikdesignerin der Cinnamon-Society beispielsweise die Buchdeckel. An den Texten seien über 40 Autoren beteiligt, im Alter zwischen 14 und über 60 Jahren.

Auf Bestellung gedruckt

Der Verein selbst beschreibt den Poesieband als »eine Reise voller tiefgründiger Inspiration«. Das Buch werde auf Bestellung gedruckt, man könne es aber auch als E-Book kaufen, sagt Clara Schloß. Über die Internetseite des Vereins (https://www.cinnamonsociety-autoren.com) sei beides erhältlich. »Zimt und Poesie« soll nicht das letzte Projekt des gemeinnützigen Vereins bleiben. Für den Sommer sei bereits ein weiteres Buch mit einer Auswahl an Kurzgeschichten geplant. Auch die Kirchzellerin Schloß möchte ihre Aktivitäten als Autorin der Cinnamon-Society fortsetzen.

Elena Zengel