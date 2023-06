Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Lymph- und Venenzentrum bezieht neuen Standort in Elsenfeld

Umzug nach 14 Jahren

Elsenfeld 02.06.2023 - 11:43 Uhr 1 Min.

Freuen sich auf die Arbeit am neuen Standort: Geschäftsführerin Patrizia Lorenz und ihr Sohn Jonas Lorenz.

Bauherren sind Patrizia und Jonas Lorenz. Patrizia Lorenz betreibt bereits seit 2009 am Stachus über der Bäckerei Dölger ein Sanitätshaus als Lymph- und Venenzentrum. 2014 kam das Ladengeschäft unter dem Fitnessstudio Clever Fit dazu. Die Werkstatt für Großorthopädie entstand im Gebäude daneben. Unterstützt wird die Unternehmerin seit 2016 von ihrem Sohn Jonas. Weitere Filialen bestehen seit 2017 in Bürgstadt und seit 2021 in Höchst im Odenwald.

Im Erdgeschoss des Neubaus entstand ein Ladengeschäft mit Sanitätshausartikeln, orthopädischen Bandagen und Einlagen sowie Brustprothetik und BHs in allen Größen. Im ersten Obergeschoss sind Büroräume und eine Werkstatt, in der Großorthopädie (Herstellung von Prothesen nach Maß) möglich ist. Im zweiten Obergeschoss gibt es das Fitnessstudio I'm fit. Eine Physiotherapie ist in Planung.

Das Flachdach des Gebäudes ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Das Lymph- und Venenzentrum beschäftigt derzeit 13 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat nun in Elsenfeld rund 2000 Quadratmeter zur Verfügung. Die Investition für das Gebäude beträgt rund drei Millionen Euro.

Geschäftsführerin Patrizia Lorenz betont, dass nach 14 erfolgreichen Jahren mit kontinuierlichem Wachstum am Stachus das Lymph- und Venenzentrum mit dem Einzug in das neue Gebäude einen großen Schritt mache. Durch den Umzug könne man den Ausbildungsberuf Orthopädietechniker anbieten und weitere Arbeitsplätze schaffen. Ziel sei es, die Tradition von 14 Jahren Lymph- und Venenversorgung sowie Orthopädietechnik mit dem neuen Umfeld und modernen technischen Möglichkeiten erfolgreich in die Zukunft zu tragen.

Einen Tag der offenen Tür gibt es im Lymph- und Venenzentrum am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli. Fragen beantwortet Patrizia Lorenz unter info@lymph-venen.de sowie 06022 265770.

Weitere Informationen im Internet unter: https://www.lymph-venen.de

ro

Zahlen und Fakten: Lymph- und Venenzentrum Im neuen Geschäftshaus mit Lymph- und Venenzentrum sind derzeit 13 Mitarbeiter beschäftigt. Es gibt eine Werkstatt für Großorthopädie (Orthesen, Prothesen und Schuhe), eine Praxis für Physiotherapie, einen Fitnessbereich, einen Aufenthaltsraum und eine Schau-Küche. Vor dem Haus stehen 30 Parkplätze zur Verfügung. Außerdem gibt es Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder.