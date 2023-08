Lukas (10) findet echten Stein-Pilz

Laune der Natur

Großheubach 22.08.2023 - 18:24 Uhr < 1 Min.

Lukas Weidner (10) mit seinem waschechten Stein-Pilz.

Als der zehnjährige Großheubacher einen Stein aufhob, um einen daneben hervorsprießenden kleinen Kiefernsteinpilz unten abzuschneiden, hatte er diesen gleich mit in der Hand. Auch wenn es auf dem Bild so wirkt: Aus dem Steinbrocken herausgewachsen ist der Pilzfruchtkörper nicht - das Myzel hat ihn allerdings so dicht daneben gebildet, dass der Stiel wegen der Enge des Wuchsorts förmlich an den Stein gepresst wurde.

js