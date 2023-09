Jubiläum: Wörth feiert 125 Jahre Pfarrkirche St. Nikolaus

Lotterie für Kirchenbau bringt fast 100.000 Mark

Wörth a.Main 19.09.2023 - 15:04 Uhr

Jubiläum am Wochenende in Wörth: In diesem Jahr wird die Pfarrkirche St. Nikolaus 125 Jahre alt. Aufnahme vom Bau der Kirche.

Weil die Bevölkerung im 19. Jahrhundert anstieg, die Altstadt aus allen Nähten platzte und Hochwasserkatastrophen immer wieder über Wörth kamen, entschlossen sich die Bewohner, eine Neustadt zu gründen. Von 1883 bis 1885 legten sie in einer Baulücke zwischen der Stadtmauer und dem Bahnhof "Neu-Wörth" an. Gebaut wurde weitgehend mit Buntsandstein. Die 1898 eingeweihte Stadtpfarrkirche St. Nikolaus im neuromanischen Stil prägt "Neu-Wörth" bis heute.

1888 wurde das Pfarrhaus gebaut. Am 18. November 1890 erhielt Pfarrer Adam Haus, der zudem Landtags- und Reichstagsabgeordneter war, die Genehmigung zur Veranstaltung einer Lotterie. Der Pfarrer erlöste dadurch 99.940,25 Mark - und damit beinahe die gesamte für den Kirchenneubau benötigte Summe.

Am 7. März 1895 starb Pfarrer Adam Haus. Sein Nachfolger wurde Pfarrer Carl Hofmann. Am 12. Februar 1896 stellte die Stadt Wörth den Bauplatz für den Kirchenbau kostenlos zur Verfügung. Am 25. April 1896 genehmigte das Staatsministerium den von Professor Joseph Schmitz (Nürnberg) ausgearbeiteten Bauplan. Im März 1897 wurden die Bauarbeiten durch die Kirchenverwaltung vergeben. Bauleiter war Stiftstechniker Ignaz Henfling aus Aschaffenburg. Die Bauausführung lag bei Maurermeister Engelbert Graßmann (Aschaffenburg) und Aloys Ühlein (Wörth). Am 9. Mai 1887 wurde feierlich der Grundstein gelegt. Am 29. September 1898 wurde die Kirche durch Bischof Ferdinand Schlör (Würzburg) eingeweiht.

1972 wurde die Kirche unter der Leitung von Willi Goldhammer und Anton Schmitt außen und innen renoviert und der Chorraum neu gestaltet. 1989/90 wurde die gesamte Kirche renoviert, der Chorraum erneut umgestaltet, die Fresken freigelegt und die Kerzenkapelle im Turmuntergeschoss unter der Leitung von Helmut Becker (Klingenberg) eingerichtet.

Im Rahmen des Jubiläums findet eine Aktion zu Erstkommunionbildern statt. Sie ist mit Bildern von 1922 bis 2023 ein voller Erfolg. Die Menschen konnten Erstkommunionbilder als Einzel- oder Gruppenbilder im Pfarrbüro vorbeibringen. Ausgestellt sind die Bilder im Eingangsbereich der St.-Nikolaus-Kirche. Auch am Jubiläumsabend am 29. September können sie betrachtet werden.

Hintergrund: Inhalt der Urkunde zur Grundsteinlegung "Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit Anno Domini 1897, den 9. Mai, in festo Patrocinii St. Joseph, ist der Grundstein zu dieser Basilika gelegt worden. Die Mittel zu diesem Bau hat der leider so früh verstorbene Pfarrer, Land- und Reichstagsabgeordnete Adam Haus durch eine Lotterie zusammengebracht. Die Pläne hat der vielgerühmte Architekt Jos. Schmitz in Nürnberg angefertigt. Mit deren Ausführung wurde der Stiftstechniker Henfling in Aschaffenburg betraut."

Hintergrund: Liste der Pfarrer Anton Saalig: 5. April 1831 bis 6. Juli 1871 Adam Haus: 27. Oktober 1871 bis 17. März 1895 Carl Hofmann: 1. September 1895 bis 1. Februar 1905 Philipp Bauer: 1. September 1905 bis 3. Dezember 1908 Melchior Knauer: 15. April 1909 bis 24.September 1910 Theodor Scheuring: 3. Oktober 1910 bis 20. Dezember 1949 Josef Kerber: 23. Mai 1950 bis 25. Juni 1984 Konrad Frohmüller: 6. Dezember 1984 bis 17. April 1994 Wolfgang Schultheis: seit 18. September 1994

Hintergrund: Programm zum Jubiläum Sonntag, 24. September: um 10 Uhr Festgottesdienst mit Segnung der aus dem Pfarrzentrum umgezogenen Nikolaus-Statue sowie einer fürs Jubiläum angefertigten Urkunden-Plakette, von 14 bis 16 Uhr Ausstellung von liturgischen Geräten und Paramenten in der Kirche. Freitag, 29. September: Am Jahrestag der Weihe (29. September 1898) gibt es einen Jubiläums-Abend in der Pfarrkirche. Start um 18 Uhr mit Dankandacht mit Verleihung der höchsten Auszeichnung der Pfarrei St. Nikolaus, der Osterkerze, an verdiente Menschen. Werner Trost wird dann Interessantes von Pfarrer Adam Haus, dem ideenreichen Finanzier der Kirche, sowie über den Kirchenbau selbst vortragen. Anschließend Beisammensein in der Kirche.