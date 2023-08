Logopädie: Versorgungssituation im Kreis Miltenberg ist inzwischen prekär

Nachfrage höher als Angebot

Miltenberg 08.08.2023 - 19:00 Uhr 3 Min.

Heino Gövert vom AZU Mehrere junge Menschen aus Landkreis Miltenberg besuchen aktuell die in Würzburg angesiedelt Berufsfachschule für Logopädie. Die wenigsten eröffnen jedoch nach der Ausbildung eine Praxis.

Dank Logopädie können sich Kinder, die wegen ihrer Sprachprobleme immer still waren, mit einem Mal fabelhaft ausdrücken. »Sie fangen plötzlich an, mit ihren Eltern zu diskutieren«, schildert Heidrun Gerlach. Solche Erlebnisse machen die Logopädin glücklich. Schön ist es für sie aber auch, lernt ein Senior, der nach einem Schlaganfall aphasisch wurde, allmählich wieder, zu sprechen. Rund 40 Patienten hatte Heidrun Gerlach zuletzt therapiert. In den vergangenen Wochen war sie damit beschäftigt, sie in anderen Praxen unterzubringen: »Dass ich niemanden fand, der meine Praxis übernehmen wollte, hat mich völlig überrascht.«

Gövert: »Mangel eklatant«

Vor allem ältere Patienten aus Erlenbach, die kein Auto haben, sind wenig erbaut darüber, dass Heidrun Gerlachs Praxis schließt. Insgesamt klafft die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage immer weiter auseinander. Das ist nicht nur im Kreis Miltenberg so. »Der Mangel ist in der ganzen Region eklatant und die Wartezeiten in den Praxen werden immer länger«, sagt Heino Gövert vom Zentrum für Aphasie & Schlaganfall Unterfranken (AZU). Hier sind auch viele Patienten aus Miltenberg angedockt. »In der Logopädie herrscht seit mehreren Jahren Fachkräftemangel«, bestätigt Angela de Sunda, stellvertretende Leiterin der Würzburger Berufsfachschule für Logopädie.

Das Berufsfeld Logopädie hat sich in den vergangenen knapp 45 Jahren höchst dynamisch entwickelt. »1980 trat das Ausbildungsgesetz in Kraft«, berichtet Angela de Sunda. Wenige Jahre danach gingen die ersten Logopäden an den Start: »Aktuell findet ein Generationenwechsel statt.« Immer mehr Logopäden verabschieden sich, ohne einen Nachfolger gefunden zu haben. Gleichzeitig, so Angela de Sunda, steige die Nachfrage: »Laut Krankenkassenverbänden werden jedes Jahr vier bis fünf Prozent mehr logopädische Rezepte ausgestellt.«

Während einer Logopädie-Stunde kann mit einem Kind der ch-Laut trainiert werden, der nächste Patient hat womöglich massive Schluckprobleme wegen einer neurologischen Erkrankung. In der Würzburger Berufsfachschule für Logopädie lernen auch junge Menschen aus Miltenberg, mit unterschiedlichsten Sprach-, Stimm- und Schluckproblemen umzugehen. »Aktuell bilden wir in Kooperation mit der Universität Würzburg rund 100 Studierende aus«, sagt Angela de Sunda. Nur wenige Absolventen machen nach ihren Erkenntnissen eine eigene Praxis auf. Valide Daten über den Verbleib nach der Ausbildung gebe es allerdings nicht.

Ein Jahr Wartezeit

Logopädie ist nicht zuletzt dazu da, dass schwerstkranke Menschen neuen Lebensmut fassen und mehr Lebensqualität erhalten, sagt Stephanie Endres, Logopädin aus Großheubach. Die Sprachtherapeutin übernimmt mehr als 80 Prozent aller Patienten von Heidrun Gerlach. Zuvor hatte sie schon die Patienten einer Ende Januar in Obernburg geschlossenen Praxis übernommen. Von ihr und ihren zwölf in Voll- und Teilzeit angestellten Mitarbeitern werden inzwischen fast 300 Patienten therapiert. Die Warteliste ist voll: »Auf einen Nachmittagstermin muss man ein Jahr warten.« Das ist nicht nur bei ihr so. Auch Logopädin Franziska Haas aus Miltenberg hat eine derart lange Warteliste.

Natürlich kann ein Schlaganfallpatient kein Jahr warten, bis er das Sprechen und Schlucken übt. »Diese Patienten werden vorgezogen«, sagt Stephanie Endres. Die Wartezeit reduziert sich dann auf zwei Monate. Für Betroffene und deren Familien sei aber auch dies schwierig: »Kann eine Seniorin aufgrund eines Schlaganfalls nicht mehr richtig schlucken und darum nicht mehr richtig essen, bedeutet das, dass diese Situation zwei Monate lang anhält.« Wünschenswert wäre, würden sich Schlaganfallpatienten nicht erst nach der Entlassung aus der Reha-Klinik um einen Platz kümmern.

Krankheiten verlaufen dramatischer

Stephanie Endres könnte locker drei weitere Vollzeitkräfte beschäftigen, um den Bedarf zu decken. Problematisch ist in ihren Augen nicht nur, dass immer mehr Menschen auf Logopädie angewiesen sind: »Es steckt auch immer mehr Dramatik hinter den Krankheiten.« Immer häufiger kommen schwerbeeinträchtigte Schlaganfallpatienten zu ihr: »Zum Beispiel mit Magensonde.« Auch steigt die Zahl der Menschen mit Amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer Erkrankung, die zu Muskellähmung führt: »Als ich 2015 meine Praxis eröffnete, hatte ich eine einzige ALS-Patientin, jetzt sind es mindestens fünf.« Die langen Wartelisten sorgen auch laut Franziska Haas für einen hohen Leidensdruck - und zwar nicht nur bei neurologisch Erkrankten. Auch Eltern seien in Sorge, wenn der Einschulungstermin näher rückt, das Kind mit Sprechproblemen jedoch noch immer keinen Logopädie-Termin hat. Schließlich hängt der Schulerfolg entscheidend davon ab, dass ein Kind gut mit Sprache umgehen kann. Wobei sprechen, lesen und schreiben eng miteinander zusammenhängen.

Viele Logopäden wollen nicht für Mitarbeiter verantwortlich sein. Sie wollen sich nicht mit Bürokratie abgeben, sagt Stephanie Endres. Dies sei der Grund, warum es so wenig Interesse daran gibt, Praxen zu eröffnen. Praxisinhaber müssten sich zum Beispiel mit steuerlichen Fragen oder Krankenkassensätzen befassen: »Das sind alles Dinge, die wir in unserer Ausbildung nicht gelernt haben.«

pat

Stichwort: Logopädie Logopäden therapieren Menschen mit Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluckproblemen. Sie helfen auch, Sprache zu erwerben. Logopädie ist Teil der medizinischen Grundversorgung, wird von HNO-Ärzten, Kinderärzten, Neurologen oder Hausärzten verordnet und von der Krankenkasse finanziert. Während der Ausbildung erwerben Logopäden Kenntnisse in Psychologie, Psycho- und Neurolinguistik, Phonetik, Linguistik, Pädagogik und Sonderpädagogik.