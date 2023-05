Local Talents spielen im Erlenbacher Beavers Rock und Popsongs

Konzert: Städtische Musikschule Erlenbach zeigt Niveau ihrer Ausbildung

Erlenbach a.Main 03.05.2023 - 13:10 Uhr 2 Min.

Die Barbarossa Big Band unter Leitung von Stephan Schlett hatte ebenfalls ein buntes Programm zusammen gestellt, darunter das bekannte "Pink Panther". Unter dem Banner Local Talents unterstrich die Städtische Musikschule Erlenbach am Dienstag im Beavers die Qualität der dortigen Ausbildung, zudem wurde eine große Abwechslung geboten: Diese Aufnahme zeigt den Auftritt der Pop Band.

Viele Gäste waren gekommen, um dem kurzweiligen Programm zu lauschen. Den Einstieg übernahm die Pop Band unter der Leitung von Frank Lang (Keyboard/Piano). In dieser übernahmen Chaja Geißlinger und Madita Sophie Häßler den Gesang, auf instrumentaler Seite waren Leon Axt an der Gitarre, Amira Geißlinger am E-Bass und Elias Geißlinger an den Drums zu hören. Den Beatles-Klassiker »Come Together« lieferten sie in einer gelungenen Darbietung, die von sehr gutem Zusammenspiel der Musiker und durch zweistimmige Vocals geprägt war. Auch mit »Die perfekte Welle« der Band Juli wurde eine bekannte Nummer interpretiert, hier entstand ebenfalls ein tolles, vielschichtiges Gesamtbild, bei dem alle Beteiligten sehr gut miteinander harmonierten.

Mit viel Gefühl

Ein weiterer Höhepunkt im Set war der Auftritt von Solistin Charlotte Mohr, welche zu einem Play-back auf ihrer Violine »The Show Must Go On« von Queen zitierte. Mohr agierte mit großem Engagement und legte eine große Portion Emotionen in ihr Spiel, was das Ganze zu einer beeindruckenden Angelegenheit werden ließ. Die Violinistin erschuf eine wunderbare Atmosphäre. Alle Lieder der Gruppe erklangen in schönem musikalischem Miteinander, was stets ein Genuss für das Publikum wurde. Unter anderem, weil Sängerinnen und Musiker das Feeling der Originale fantastisch transportieren konnten.

Als weiterer Solist trat bei einem eigenen Programmpunkt Veit Langeheine an der Trompete in das Rampenlicht und konnte ebenfalls überzeugen. Er war Musikschüler in Erlenbach, studiert mittlerweile sein Instrument in Würzburg. Stellenweise unterstützte er auch die Pop Band bei den Songs. Nach kurzer Umbaupause wurde es beim Auftritt der Barbarossa Big Band unter Leitung von Stephan Schlett richtig voll auf der Bühne.

Das Ensemble war dank der verschiedenen Instrumente unterschiedlichster Kategorien breit aufgestellt (siehe »Hintergrund«). Sie nutzen konsequent die daraus resultierenden Möglichkeiten für vielschichtige Arrangements und detaillierte Dynamikverläufe. Bekanntes, Anspruchsvolles und auch hier gefühlvoll dargebotenes Material zählten zum Repertoire. Darunter »Leap Frog« mit seinen Wechseln aus Swing und Bossa nova, die schwungvolle Swing-Komposition »Little Feet« oder das bekannte »Pink Panther« in einer tollen Version, welche den Charakter der Vorlage mit Fingerspitzengefühl repräsentierte.

Klubatmosphäre überzeugt

Auch bei der Big Band zeigten talentierte Solisten ihr Können, stellvertretend sei Ronja Daub genannt, die »Just The Way You Are« gekonnt mit ihrer Stimme veredelte. Claudia Roth, Leiterin der Musikschule, sieht zusammenfassend die Local Talents-Veranstaltung am Dienstag als Erfolg: »Die Zusammenarbeit mit dem Beavers ist eine sehr, sehr schöne Sache. Die Klub hat genau die Atmosphäre, welche Ensembles wie die Pop Band oder die Big Band der Musikschule brauchen, es ist die passende Location für die Gruppen. Auch, wie beim Violinensolo, eine gute Plattform, Dinge auszuprobieren. Wir finden es toll, dass das Beavers uns seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, das Team des Klubs gibt uns das Gefühl, willkommen zu sein.«

Hintergrund: Barbarossa Big Band der Musikschule Erlenbach In der Barbarossa Big Band der Musikschule Erlenbach, die beim Konzert unter dem Banner Local Talents am Dienstag im Erlenbacher Musikclub Beavers auftrat, waren beteiligt: Blechbläser: Mona Daub, Fabian Wolf (Altsaxophon), Beate Langeheine, Bernhard Kopp (Tenorsaxophon), Sebastian Fischar (Baritonsaxophon), Veit Langeheine, Lovis Grossmann, Ilias Teuber, Paul Weiss (alle vier Trompete), Lukas Klement, Erik Schlett, Hubert Brand, Stephan Schlett (alle vier Posaune).Weitere Instrumente: Michele Neuberger (Drums), Frank Lang (Piano), Udo Erbe (Bass), Daniel Buchmann (Gitarre) und Ronja Daub (Gesang). mab