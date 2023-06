Living History: Vier Tage "Revolution" im Odenwälder Freilandmuseum

Auch in Walldürn rumorte es vor 175 Jahren

Walldürn-Gottersdorf 12.06.2023 - 15:05 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wie bei den Events unter dem Living History-Banner im Freilandmuseum üblich, wurde auf viele Details geachtet, beispielsweise diese Aushänge an einem Holztor. Die Darstellung eines Bürgermeister in der Zeit 1848/49. Szenenbild: Fahnenübergabe an die Bürgerwehr.

»Das Ringen um demokratisches Mitwirkungsrecht der Jahre 1848/1849 war vor allem in den Städten allgegenwärtig. Wie jedoch erlebten die Menschen auf dem Land diese Zeit?«, hieß es in der Ankündigung. Wie bei Events der Reihe Living History üblich, waren alle vier Veranstaltungstage lang aktiv Beteiligte in authentischer Kleidung und mit Utensilien wie vor rund 175 Jahren üblich auf dem Museumsgelände, gingen dem Alltag ihrer jeweiligen Rollen nach, standen den interessierten Besuchern mit ihrem Fachwissen für Fragen zur Verfügung. Dieses Mal waren es rund zehn Mitglieder der Interessengemeinschaft »Lebendige Geschichte 1848-1849«, welche das für solche Vorhaben bestens geeignete Areal mit themenbezogenem Leben füllten. Dies geschah mit vielen Details, was das Ganze zu einer rundum gelungenen Darstellung werden ließ.

Akteure aus ganz Deutschland

Christian Wolff aus Solingen ist Initiator genannter Interessengemeinschaft. Wie er im Gespräch mit unserem Medienhaus informierte, habe die Gruppe Mitglieder in der ganzen Bundesrepublik Deutschland, unter anderem in Hannover, München und Karlsruhe. Nicht alle waren beteiligt: »Wir möchten mit Qualität, nicht mit Quantität aufwarten«, erklärte Wolff zur Besetzung der jüngsten Auflage historischer Darstellungen im Museum. Geschichte selbst sei für ihn bereits seit 1998 ein Hobby. Wolff berichtet, dass er vor Jahren bei einer Veranstaltung über Auswanderungswellen aus dem Odenwald erstmals im Freilandmuseum aktiv mit involviert gewesen sei.

Nun in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag waren unter anderem die Unruhen in Walldürn, die es 1848 gab, Thema. Somit war der regionale Bezug zwischen dem heutigen Standort des Freilandmuseums und der Badischen Revolution direkt gegeben. Schauspielerisch dargestellt wurde an den vier Tagen speziell das Aufbegehren der »kleinen Leute« damals, sie forderten mehr Selbstbestimmtheit, Teilhabe an einem gewissen Wohlstandslevel. Auch mussten Abgaben, der sogenannte »Zehnt« erfolgen, was für Unzufriedenheit gesorgt hatte. Gebäude wie die »Zehntscheuer Amorbach« oder »Zehntscheune Kleinwallstadt« zeugen heute noch von diesem damals üblichen Vorgehen, ein Teil des Erwirtschafteten von den Untertanen abzufordern.

Schwarz-Rot-Gold-Fahne übergeben

Zu den Szenen, die zu bestimmten Uhrzeiten gespielt wurden, zählte die Übergabe der schwarz-rot-goldenen Fahne an die Bürgerwehr. Diese wurde von Wolff und zwei seiner Interessenmeinschaft-Kollegen in historischer Montur vom Eingangsbereich singend zu einem anderen Standort getragen, an dem dann die Übergabe erfolgte. In weiteren Rollen war unter anderem der damalige Bürgermeister zu sehen, von dem es auch eine Ansprache zur Fahnenübergabe gab.

Margareta Sauer, Leiterin des Odenwälder Freilandmuseums, teilte mit, dass ihr Vorgänger, Thomas Naumann, sehr bemüht darum gewesen sei, die Living History-Events im Museum zu etablieren. Mit Erfolg, wie sich herausstellen sollte. Im Jahr 2016 wurde Naumann in den Ruhestand verabschiedet, Sauer als Nachfolgerin und alle Involvierten behielten das, was Neumann aufbaute, bei: Jedes Jahr gibt es diverse Veranstaltungen zu bestimmten Epochen, welche stets aufwendig und für die Gäste sehr interessant dargestellt werden.

Marco Burgemeister

Hintergrund: Interessengemeinschaft "Lebendige Geschichte 1848-1849" Die Veranstaltung "Living History: Badische Revolution 1848/49" von Donnerstag, 8. Juni bis Sonntag, 11. Juni 2023 im Odenwälder Freilandmuseum im Walldürner Stadtteil Gottersdorf wurde vom Museum in Kooperation mit der Interessengemeinschaft "Lebendige Geschichte 1848-1849" organisiert. Während Museum und Team das Areal und den Rahmen bieten, sorgte die Interessengemeinschaft Gruppe für das aktive Bespielen des Geländes mit authentischen Darstellungen nach Vorbild dieser Zeit. Die Interessengemeinschaft bietet auf ihrer Webseite www.revolution1848-1849.eu zahlreiche Informationen rund um ihre Arbeit. "Wir sind eine Gemeinschaft für Revoluzzer, Bürger, Bauern, Handwerker und Pickelhauben und versuchen die "deutsche" Revolution 1848/49 so originalgetreu, wie möglich, darzustellen. Ziel ist, unsere "deutsche" Geschichte lebendig, spannend, anfassbar und interessant zu erleben.", schreibt der Zusammenschluss in seinem Internetauftritt zu seiner Intention. Wie deren Initiator, Christian Wolff aus Solingen, informiert, sei die Gemeinschaft kein Verein, sondern eine Gruppe von Menschen mit gleichen Interessen. Die Mitglieder waren schon mehrfach im Odenwälder Freilandmuseum zu Gast, sind aber auch an anderen Orten und bei diversen Events mit ihren Darstellungen aktiv vertreten. Auf ihrer Webseite informiert die Interessengemeinschaft auch ausführlich über geschichtliche Hintergründe, dazu noch über die Darstellungsarten, welche die Mitglieder anbieten.