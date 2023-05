Livemusik und Zauberkunststücken bei »Jazz im Kloster«

Benefiz: Petite Fleur unterhält mit Jazz, Blues und Dixie

Elsenfeld 19.05.2023 - 11:05 Uhr 1 Min.

Gute Laune und Musik die sehr gut ankommt: Zum zweiten Mal spielt die Petite Fleur Jazz- und Bluesband an Christi Himmelfahrt bei "Jazz im Kloster" auf.

Den Geschmack der zahlreichen Besucher traf nicht nur die Bewirtung, sondern auch die Tatsache, dass regionale Promis aus den Reihen der Lions handfest und publikumsnah mitarbeiteten und dafür sorgten, dass niemand lange auf sein Essen oder Getränk warten musste - sicher ein Teil des Erfolgsmodells.

Genau so wichtig: die richtige Musik. Dafür hatten die Lions, heuer übrigens mit der jungen Architektin Margarete Hermann als Präsidentin für ein Amtsjahr, ins Schwarze getroffen. Petite Fleur, eine Jazz- und Bluesband, bot genau die passende Unterhaltung. In einer Mischung aus New-Orleans-Jazz, bekannten Blues- und Dixietiteln begeisterte sie das Publikum mit Rennern aus dem 20-er Jahren, erfüllte Besucherwünsche und zog dabei mehrfach durch die Reihen der Zuhörer. Immer wieder bewies lebhafter Beifall, dass das Quintett offenbar genau den richtigen Nerv getroffen hatte. Paul Lanzerath mit Trompete und Posaune, Götz Dimmert am Kontrabass, Klaus Wombacher mit Klarinette und Saxophon, Markus Eschmann an den Drums und Bandleader Charlie Sturz mit Banjo und Gitarre - fast alle auch als Sänger in Aktion - punkteten mit frühen Louis Armstrongtiteln, mit Dixie und Traditional Jazz, bewiesen die große Nähe zum Publikum und Humor bei den Ansagen. Sturz beispielsweise wollte als gebürtiger Schwabe beweisen, dass Schwaben nicht geizig, höchstens sparsam seien. Warum sonst hätte er aus seiner Heimat eine Flasche Rose-Trollinger mitgebracht, die ein Mann im Publikum gewann, der nach wenigen Takten schon das nur angespielte »On the sunny side oft the street« erkannte?

Ein Zauberer begeistere die kleinen Besucher. Weil nur wenige Parkplätze zur Verfügung standen, waren sehr viele Besucher mit ihrem Rad gekommen - vor dem Eingang zum Hof lehnten die Drahtesel dicht an dicht aneinander.

Auch im kommenden Jahr soll es wieder ein »Jazz im Kloster« geben.

hlin