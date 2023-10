Linken-Politiker Adrian aus Kreis Miltenberg will Sahra Wagenknecht aus Partei werfen

Hingeschaut-Kolumne

Miltenberg 13.10.2023 - 15:42 Uhr 2 Min.

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht.

Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht wird in der stramm rechtsgerichteten Querdenker-Szene wie ein Star gefeiert. Ihre unverbrüchliche Solidarität mit dem Diktator und Kriegsverbrecher Wladimir Putin, ihre restriktive Asylhaltung, ihre Gender-Abneigung, ... – das kommt an. Der Miltenberger Linken-Kreisrat Andreas Adrian sagt unserer Redaktion, Wagenknecht bediene »die klassischen rechten Kulturkampfthemen am laufenden Band«. Es ist eine merkwürdige politisch-mediale Gemengelage: Wagenknecht killt Die Linke und gilt zugleich als Lösung für das AfD-Problem.

o Partei-Niedergang: Wagenknechts Dauer-Kritik an ihrer eigenen Partei nebst Bestrebungen einer Parteineugründung wirken: Die Linke bröselt auseinander. Wagenknecht ist das prägende Gesicht der Partei. Die Linke hängt an ihr wie die Freien Wähler in Bayern an Hubert Aiwanger. Eine problematische Personenfixierung – fällt eine solche Person aus, wankt die Partei bedrohlich.

Andreas Adrian, Linken-Politiker aus Großwallstadt (Kreis MIltenberg), auf seinem TikTok-Kanal

Auch deshalb wollen Adrian und 57 weitere Linken-Politiker aus ganz Deutschland Wagenknecht schleunigst aus der Partei schmeißen. Bei der Schiedskommission der Partei Die Linke NRW reichten sie am 9. Oktober einen »Antrag auf Parteiausschluss« ein. Adrian wirft seiner Parteigenossin »teils menschenfeindliche Positionen« vor, Positionen, die mit den Grundlagen linker Politik unvereinbar seien.

Überdies: »Wagenknecht nutzt die Ressourcen der Partei aus, um ihre eigene Partei aufzubauen«, so Adrian. Und: Wagenknecht habe »sich dazu entschlossen, die Partei als Plattform zu benutzen, bis sie es geschafft hat, ihr maximalen Schaden zuzufügen. Sie versucht, die Partei in den Abgrund zu stürzen und kurz vor dem Aufprall abzuspringen, um sich selbst dann als die Heldin zu inszenieren, ohne die Die Linke nichts sei.«

Adrians Befürchtungen treffen: Die Linke ist auch wegen Wagenknecht in ihrer Existenz bedroht – im Westen sogar mehr als das, im Osten inzwischen auch und dort längst von der AfD überholt. Dass Linken-Politiker die Bindung zu Wagenknecht kappen wollen, ist vermutlich der einzige Weg, den Partei-Niedergang zu stoppen.

o Medien: Dass Medien, insbesondere die Talk-Show-überfrachteten öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten, Wagenknecht so gerne Bühnen bieten, liegt auch daran: Sie sorgt für Zoff, und sie macht vor den Kameras eine gute Figur. Manche hoffen gar auf sie.

In der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« hieß es jüngst: »Journalisten und Politikwissenschaftler zeigen sich elektrisiert von der Vorstellung, sie (Wagenknecht, Anm. d. Red.) rette unsere Demokratie vor der AfD.« Solche Überlegungen gibt's tatsächlich. Unter der Überschrift »Machen Sie es, Frau Wagenknecht!« hieß es etwa kürzlich im Magazin »Spiegel«: »Mit Wagenknechts neuer Partei könnte im Osten eine ''Linke Alternative'' erwachsen, die die Enttäuschten und Abgehängten einsammelt. Manche, die sich derzeit mit schlechtem Gewissen überlegen, die AfD zu wählen, würden womöglich mit gutem Gewissen für eine linke Verpackung mit zum Teil ähnlichen Inhalten stimmen.« Und: »Eine Schwächung der AfD gerade im Osten wäre ein Gewinn für die demokratische Stabilität der Republik."

Wagenknecht als Bollwerk gegen die AfD? Bestimmt nicht. Wagenknecht positioniert ihre mögliche Partei mit Blick auf AfD-Wähler als so etwas wie eine linksnationale Bewegung. Laut Wahlanalysen wählen immer mehr Menschen die AfD aber aus Überzeugung. Überdies driften populistische Protest-Parteien irgendwann immer weiter nach rechts – siehe AfD. In einem Interview mit der »Welt« sagte Wagenknecht: »Eine solide Partei braucht starke Strukturen und muss Vorkehrungen treffen, um keine Verrückten, Spinner oder Rechtsextreme einzusammeln.« Unter diesen aber tummelt sich Wagenknecht mit ihrer Rhetorik bereits – und eine von ihr angeführte neue Partei wird es irgendwann auch.

Sie gilt zudem nicht als jemand, der an der Basis ackert. Schon Wagenknechts »Aufstehen«-Bewegung krachte vor Jahren in sich zusammen. Vielleicht gefällt sie sich einfach im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit? Viel mehr als das Gesicht einer Partei zu sein und großes rhetorisches Geschick zu besitzen, ist von ihr nicht überliefert. Für Aufbau und Führung einer seriösen Neu-Partei braucht es aber deutlich mehr.

Torstern Maier

--- "Hingeschaut" ist die Kolumne der Main-Echo-Chefredaktion ---