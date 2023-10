Liebeserklärung ans Parken: Was Google-Bewertungen über die Ansprüche im Kreis Miltenberg verraten

Randnotizen

Beim Ausparken ist Blinken Pflicht.

RANDNOTIZEN

Parken ist die heimliche Passion unserer vermeintlichen Autofahrer-Nation. Schätzungen unseres Medienhauses zufolge lassen die meisten Menschen, die sich als Autofahrer bezeichnen, ihr »heilig's Blechle« in Wirklichkeit oft mehrere Stunden am Tag stehen. Manchmal sogar länger, als sie es tatsächlich fahren. Sehr zum Ärger des Nachbarn, der stundenlang am Fenster lauert, um einen Parkplatz etwas näher am eigenen Hauseingang abzustauben, sobald sich das dort abgestellte Fahrzeug endlich fortbewegt.

Parken - und die etwas anspruchsvollere Variante, das Umparken - ist ein Volkssport. Wenn es im Fußball 84 Millionen Bundestrainer gibt, die das Spielverhalten von Profis bewerten, dann gibt es im Parken 84 Millionen (Sitz-)Nachbarn, die das Parkverhalten von Amateuren kommentieren. Wie beim Fußball ist obendrein manchmal der Rasen, pardon, der Asphalt schuld. Und zack landet das Thema im Gemeinderat. Dort geht's dann um fehlende Mülleimer, Halteverbote in Wendehämmern oder die Markierung von Parkflächen in der Hauptstraße.

Manch einer scheint zu denken: Wenn ich schon die meiste Zeit meines Lebens parke, dann auf hohem Niveau. Anders sind manche Google-Bewertungen der Parkplätze im Kreis Miltenberg kaum zu deuten. So wirkt der Parkplatz am Schützenhaus in Mömlingen doch durchaus solide. Was gäbe es dort auszusetzen? Bei Google reicht das aber nicht für die maximalen fünf, sondern nur für drei Sterne. Der Kommentar beschreibt die Ansprüche: »Einfach gehalten, aber nützlich, wenn man in den Wald wandern möchte.«

Im Klingenberg könnte die Wahrnehmung eines Parkplatzes kaum gegensätzlicher sein: Da gibt es einmal nur zwei Sterne, weil dieser »wie ein dreckiges Gewerbegebiet« aussehe. Zwei andere Kommentatoren vergeben dagegen großzügige Bestbewertungen mit den Zusätzen: »Wundervolle Momente« und »eine natürliche Schönheit«. Huch, eine Liebeserklärung ans Parken? Oder doch eher an die nahe gelegene Seltenbachschlucht?

Ganz so eindeutig lässt sich das nicht beantworten, denn Gefühle scheinen durchaus eine Rolle zu spielen. So muss die Bewertung des Parkplatzes am ehemaligen Möbelhaus Spilger darunter leiden, dass ein Mann diesem offenbar Mitschuld daran gibt, dass jemand dort in seinen Golf einbrach. »Alles durchwühlt und CDs und unsere Schlüssel gestohlen. Unverschämtheit!!!«, lamentiert er. Und eine Frau mag dem Parkplatz am Obernburger Friedhof nur vier Sterne geben. Grund für den Abzug: »Schöner Ort, aber trauriger Anlass, dass ich dort war.«

Kevin Zahn