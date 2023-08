Lena Riegel wird neue Religionspädagogin in Obernburg und Eschau

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinden

Eschau 29.08.2023 - 10:10 Uhr 1 Min.

Lena Riegel vor der Obernburger Friedenskirche. Die 25-jährige ist ab 1. September neue Religionspädagogin in den Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden Obernburg und Eschau.

Die 25-Jährige, die in Mitteldachstetten bei Ansbach geboren ist und ab September in Obernburg wohnt, wird Nachfolgerin von Diakon Jörg Fecher, der jetzt für die Dekanatsjugend in Aschaffenburg zuständig ist. Riegel übernimmt künftig auch Aufgaben von Pfarrer Stefan Meyer, der am 1. Dezember nach Würzburg wechselt. Die genaue Aufgabenteilung steht noch nicht fest und wird sich für Riegel auf den Bereich der Jugend beschränken.

Lena Riegel machte 2016 ihr Abitur in Ansbach. Vor dem Studium absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Diakonie-Gemeinschaft Puschendorf bei den Puschendorfer Schwestern. Dort war sie bei der Pflege im Altenheim, bei der Jugendarbeit sowie beim Service und in der Haus- und Gartentechnik eingesetzt. Auch ein Auslandsaufenthalt war inbegriffen. Anschließend studierte Riegel vier Jahre in Nürnberg an der Evangelischen Hochschule. Ihr Praxisjahr während des Studiums verbrachte sie in Fürth.

Die letzten beiden Jahre war Riegel im Rahmen ihres Vorbereitungsdienstes in Goldbach in der Johanneskirche und in der weiteren Ausbildung im Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn der evangelisch-lutherischen Kirche tätig.

Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Familien

Das Aufgabengebiet von Lena Riegel teilt sich in zwei Bereiche. Zum einen gibt sie drei Schulstunden in Eschau an der Valentin-Pfeifer-Grundschule. Zum anderen ist sie in den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Obernburg und Eschau tätig. Dort kümmert sich Riegel um Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und junge Familien. Sie bereitet Jugendliche auf die Konfirmation vor, hilft in der Bildungsarbeit und in der Teamer-Ausbildung. Riegel hält Kinder- und Familiengottesdienste, und sie hat vom Kirchenvorstand (KV) die Genehmigung erhalten, auch das Abendmahl zu feiern.

Lena Riegel freut sich auf ihre neue Aufgabe. »Es wird spannend, denn im Bereich Jugend und Kinder wird sich künftig regional viel ändern, da es immer weniger Personal und weniger Jugendliche gibt. Es ist viel Platz für Neues.«

Eingeführt wird Lena Riegel in Eschau am Sonntag, 17. September, in der Epiphanias-Kirche. In Obernburg erfolgt die Einführung am Sonntag, 24. September, in der Friedenskirche.

