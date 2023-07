Leidersbacher Wald soll an Klima angepasst werden

Leidersbacher Gemeinderat in Kürze

Leidersbach: Wie der Bürgermeister in der Sitzung am Dienstag bekannt gab, wird die Bordsteinabsenkung am Ortsausgang in Richtung Volkersbrunn wie geplant von der Strassenmeisterei umgesetzt. Eine mögliche Gehwegverlängerung zur Querung der Kreisstraße auf der gegenüberliegenden Seite wäre jedoch durch die Gemeinde zu veranlassen. Eine Absenkung des Bordsteins im Bereich Hainchesmühle ist dagegen aufgrund örtlicher Gegebenheiten nicht möglich. Um festzustellen, in wieweit hier Bedarf für eine Querungshilfe besteht, sollen aktuelle Zahlen des Fußgängerverkehrs zu repräsentativen Zeiten erhoben werden. Bevor es mit dem Straßenbauamt dann zu einer abschließenden Vereinbarung kommt, soll mit Polizei und Verkehrsbehörde die Situation eingeschätzt werden.

Mittagsbetreuung in der offenen Ganztagsschule Lediglich 8 von 120 betroffenen Kindern hätten Bedarf für das Schuljahr 2023/2024 für Mittagsbetreuung am Freitag angemeldet. Da damit die Mindestteilnehmerzahl von 12 Kindern nicht erreicht worden sei, werde im nächsten Schuljahr die Betreuung weiterhin nur von Montag bis Donnerstag angeboten.

Grundsatzbeschluss zum Beitritt als Gesellschafter in die REW-Untermain GmbH zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien in der Region Aschaffenburg-Miltenberg

Einem Zusammenschluss von Gemeinden am bayerischen Untermain zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien möchte Leidersbach nach einstimmigem Beschluss als Gesellschafter beitreten. Ziel des Zusammenschlusses ist es, den Ausbau erneuerbarer Energien in der Region voranzutreiben und dadurch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.