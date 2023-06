Leidersbacher Wahlkampf im Endspurt

Michael Schüßler und Dennis Schäfer ziehen Bilanz

Leidersbach 30.06.2023 - 16:34 Uhr 4 Min.

Bleibt Michael Schüßler in Leidersbach am Drücker, oder schafft Dennis Schäfer den Sprung ins Rathaus? Fotos: Björn Friedrich

Beide Männer sind derzeit noch von Haus zu Haus unterwegs, um Werbung für sich zu machen. Doch ganz Leidersbach mit seinen vier Gemeindeteilen und rund 4780 Einwohnern wird keiner bis zum 9. Juli abklappern können. Schüßler sagte in der vergangenen Woche, er habe an weit über 100 Haustüren geklingelt und dabei »richtig guten Input« bekommen. Sein Gegner Schäfer gesteht über den Haustürwahlkampf: »Es ist sehr viel zeitintensiver, als ich gedacht habe.« Der Polizist hat laut eigenen Angaben schon Ebersbach und einen Teil von Leidersbach geschafft. Er werde häufig hereingebeten zu Gesprächen, was er als sehr positiv empfinde. Auch Gegenkandidat Schüßler stellt fest: »Es bleibt nicht bei ein, zwei Minuten. Die Gespräche sind länger.« Auch er begrüßt das.

Erfolgreichste Veranstaltung

Herausforderer Schäfer findet, sein Wahlkampf laufe aktuell »sehr gut«. Er bekomme »viel positive Resonanz«. Amtsinhaber Schüßler sagt, er habe derzeit eine Sieben-Tage-Woche, auch weil er weiterhin seiner Tätigkeit als Bürgermeister nachgehe. Als erfolgreichste Wahlkampfveranstaltung bisher nennt er das Weißwurstfrühstück, das kürzlich auf dem Freizeitgelände Roßbach stattgefunden habe. Es seien 80 Besucher gekommen. Schäfer nennt als gelungenstes Event einen Generationennachmittag auf dem Freizeitgelände Volkersbrunn. Hierzu seien über 100 Interessierte gekommen. »Das war spitzenklasse«, so der 34-Jährige.

Wer wird die Geschicke der Spessartgemeinde Leidersbach in Zukunft lenken? Das entscheidet sich bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 9. Juli. Archivfoto: Axel Häsler

Doch der Wahlkampf ist noch nicht vorbei. Damit die Leidersbacher »den Schäfers Bu« - wie sich Dennis Schäfer selbst nennt - besser kennenlernen, läuft aktuell noch eine Dämmerschoppenreihe. Und Schüßler plant für Freitag, 7. Juli, eine Abschlussveranstaltung in der »Grünen Lunge« an der Mehrzweckhalle. Dort wolle er die Bürger noch einmal motivieren, zur Wahl zu gehen. Denn: »Eine besonders hohe Wahlbeteiligung ist für die Legitimation eines solchen Amtes sehr wichtig.« Er hofft auf eine Beteiligung von über 70 Prozent und bringt hier nochmals seinen Wahlkampf-Slogan ins Spiel: »Machen statt nur wollen - Demokratie lebt vom Mitmachen, auch bei der Wahl.« Sein Herausforderer Schäfer, dessen Motto »Tradition erhalten - Zukunft gestalten« lautet, würde sich darüber freuen, wenn mehr als 80 Prozent der Bürger an die Urne gingen: »Dass wir es schaffen, die gesamte Bürgerschaft abzubilden.«

Schüßler möchte sich auch auf Nachfrage nicht über den Wahlkampf seines Gegners äußern. Seine Begründung: »Ich will einen Wahlkampf der Inhalte und Projekte machen und das bis zum Schluss durchziehen.« Schäfer lobt derweil »den sehr fair geführten Wahlkampf« des aktuellen Bürgermeisters. »Es lässt jeder den anderen wirken und tun«, findet er. Der Polizist habe in seinen Gesprächen mit den Leidersbachern aber auch schon Kritik zu hören bekommen. Einige sähen den Wahlkampf als »teilweise übergriffig« an. Ihm werde »Angriffslust« zugesprochen. Schäfer sagt dazu: Wenn alles während Schüßlers Amtszeit gut laufen würde, hätte er sich nicht aufstellen lassen.

Gegen Schäfer gewettert

Tatsächlich wetterte auch die CSU-Gemeinderatsfraktion aus Leidersbach gegen Schäfer. Im Amtsblatt schrieb sie: »Ist die bereits angekündigte Neutralität im Bürgermeisterwahlkampf überhaupt noch angebracht?« Sie bezeichnete Schäfers Aussage, er erlebe in Teilen des Gemeinderats und im Ort eine Resignation, als »Propaganda«. Zumal Schäfer »kaum« an den Gremiumssitzungen teilnehme, statt bei etwa der Hälfte dabei zu sein - wie er im Main-Echo-Kandidatenporträt gesagt hatte.

Die CSU-Gemeinderatsfraktion wünscht sich von Schäfers UBL, dass sie »Attacken auf die Verwaltung und den Bürgermeister« in öffentlichen Sitzungen unterlässt. Die CSUler forderten die UBL zudem dazu auf, zu einer »konstruktiven Zusammenarbeit« zu finden. Darüber hinaus gab es Lob für Schüßler: »Wir als Fraktion sind mit der Arbeit der Verwaltung zufrieden und dankbar.« Der Rathauschef sei etwa beim Thema Tempo 30 »permanent am Ball« gewesen.

Amtsinhaber Schüßler sieht diese Meldung der CSU-Fraktion als positiv an. Er betont: »Mit der CSU besteht ein gutes Verhältnis.« Generell arbeite die CWG sehr gut mit der CSU, aber auch mit der SPD zusammen. Auch die Leidersbacher SPD hat im Wahlkampf Farbe bekannt: Sie hatte kürzlich im Amtsblatt die Empfehlung abgedruckt, am 9. Juli Schüßler die Stimme zu geben. »Natürlich habe ich mich darüber gefreut«, sagt Schüßler.

Schäfer zeigt sich derweil überrascht von den Stellungnahmen der CSU und SPD. Seiner Meinung nach ist die Meinung der SPD nicht auf seine Person bezogen, sondern auf Meinungsverschiedenheiten, die sie mit der UBL hat. Zur Aussage der CSU-Gemeinderatsfraktion veröffentlichte die UBL, deren Vorsitzender Schäfer ist, eine Stellungnahme auf Facebook. Die UBL sehe die CSU-Kritik mit »großem Unverständnis«. Auf jeden Kritikpunkt der Fraktion wird explizit eingegangen.

Hoffnung auf Kooperation

Letztlich heißt es vonseiten der UBL jedoch: »Trotz der öffentlichen und harschen Kritik: Auch die CSU-Fraktion werden wir weiter als Partner auf Augenhöhe annehmen und nach einer immer besser werdenden Zusammenarbeit streben.« Kandidat Schäfer gibt sich ebenfalls optimistisch. Er hofft auf eine gute, transparente Kooperation, sollte er Bürgermeister werden. »Es wird sich alles wieder ins Gute ändern, mit Sicherheit«, so Dennis Schäfer.

Zum Schluss äußern sich die Kandidaten zu ihren Chancen am 9. Juli. »Ich habe positives Feedback aus der Bevölkerung«, erklärt Michael Schüßler. Er habe Rückhalt im Gemeinderat und in den vergangenen Jahren seien viele Projekte umgesetzt worden. Sein Herausforderer Dennis Schäfer ist der Meinung: »Ich sehe da grad ein knappes Rennen.«

JULIE HOFMANN

Zu den Personen: Schüßler und Schäfer Michael Schüßler ist seit 2017 Bürgermeister von Leidersbach. 2014 war er der Christlichen Wählergemeinschaft (CWG) beigetreten und in den Gemeinderat gewählt worden. Der 37-Jährige ging in Leidersbach in den Kindergarten und zur Schule. Bei der Akzo in Erlenbach (heute Industrie Center Obernburg) machte er eine Ausbildung zum Energieelektroniker. Später war er Projektleiter in einer Software-Firma. Schüßler ist verheiratet und seit Anfang dieses Jahres Vater eines Sohnes. Zu seinen Hobbys zählt der Amtsinhaber Kochen, Grillen und Wandern. Dennis Schäfer stammt aus dem Leidersbacher Ortsteil Roßbach. Der 34-Jährige machte Abitur am Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld. Danach absolvierte er eine Ausbildung zum Polizisten. Seit 2019 ist er Polizeibeamter in Obernburg. Schäfer ist verheiratet und hat einen vierjährigen Sohn. Zu seinen Hobbys zählt er Tischtennis und Sport "in allen Variationen". Seine politische Karriere begann Ende 2019. Damals trat er den Unabhängigen Bürgern Leidersbach (UBL) bei. Seit 2020 ist er deren Vorsitzender. (juh) Die Internetseiten der Kandidaten: www.schaefer-fuer-leidersbach.de; www.michaelschuessler.de