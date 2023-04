Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Leidersbacher »Rekordhaushalt« verabschiedet

UBL stimmt trotz Kritik zu

Leidersbach 20.04.2023 - 16:42 Uhr 2 Min.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer bleiben unverändert. Der Kassenkredit ist auf eine Million Euro festgesetzt, 2,7 Millionen Euro müssen als Kredite aufgenommen werden.

Kurzer, aber heftiger Disput

Dass dann doch nicht alles so »einmütig« war, wie das Ergebnis letztlich ausfiel, zeigte sich bereits zu Beginn der Sitzung nach der Abstimmung über die Tagesordnung. Andreas Streck und Heiko Süß (beide UBL) monierten, die Unterlagen für diesen »Rekordhaushalt« seien zu spät verschickt worden, um sich ausreichend vorbereiten zu können. Sie hätten den Punkt Haushaltsverabschiedung lieber verschoben.

Nach kurzem und heftigem Disput, in dem Bürgermeister Michael Schüßler und Kämmerin Lisa Sperlich ihren Standpunkt verteidigten, die Unterlagen seien rechtzeitig zugänglich gemacht worden, beendete der Rathauschef die Diskussion mit dem Hinweis, dass der Tagesordnung mit den Stimmen von allen Gemeinderäten, also auch den beiden Beschwerdeführern, zugestimmt worden sei und diese nun entsprechend abgearbeitet werde.

Bürgermeister Michael Schüßler hob in seiner Haushaltsrede die Schwerpunkte der künftigen Investitionen in Bildung, Betreuung, Infrastruktur und Sicherheit hervor und verwies darauf, dass jede Fraktion an dem Zahlenwerk beteiligt gewesen sei und sich darin wiederfinde. Insofern warb er um Zustimmung zum Haushalt.

Finanziell leistungsfähig

Markus Weiß (CSU) betonte, dass Leidersbach trotz massiver Teuerungsrate zahlreiche Projekte umsetzen könne. Die freie Finanzspanne lasse die hervorragende Leistungsfähigkeit der Gemeinde erkennen, so dass die CSU den Weg mit Neubau der Kindertagesstätte und der damit verbundenen Kreditaufnahme von 2,7 Millionen Euro gerne mitgehe.

Sparpotenzial zu wenig genutzt

Heiko Süß (UBL) sprach von einem Rekordhaushalt mit einem Anstieg von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr auf nun 16,1 Millionen Euro. Er rügte am Beispiel Personalplanung, dass Einsparpotenziale seitens der Gemeinde nicht ausreichend genutzt würden, und merkte an, dass die hohe Verschuldung von 2,9 Millionen Euro nur die Spitze eines Eisberges sei, da weitere kostenträchtige Maßnahmen wie Sanierung der Ortsstraßen und Hochwasserschutz anstünden. Eine zukunftsgerichtete, proaktive Haushaltsplanung sei für ihn nicht zu erkennen, allenfalls ein »Reagieren auf Notwendigkeiten«. Trotz der Vorbehalte stimme die UBL-Fraktion aus Mangel an Alternativen dem Haushaltsplan zu.

Andrea Bergmann (SPD) betonte, es sei der Kämmerei hervorragend gelungen, einen stabilen Haushalt auf die Beine zu stellen, bei dem viele große Projekte umgesetzt werden konnten.

Sabine Jugl (CWG) warb für den Haushaltsplan, in dem sie die Pflichtaufgaben der Gemeinde weiterhin gesichert sieht. Bei der Neuverschuldung sei keine Panik geboten, immerhin würden damit unter anderem die so wichtigen und notwendigen Krippen- und Kindergartenplätze geschaffen.

Hans Zajic

Leidersbach in Kürze Leidersbach. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstag noch mit folgenden Themen befasst. Mitteilungen: Bürgermeister Michael Schüßler informierte darüber, dass aufgrund gesunkener Schülerzahlen, ab dem Schuljahr 2023/2024 in Leidersbach kein Mittelschulbetrieb mehr stattfindet. Zudem teilte er mit, dass vom 15. Mai bis 13. Juni im Rathaus eine Wanderausstellung zum Thema "Wohnen im Alter" als virtuelle Erlebniswelt zeigt wird. Bei der vom Freistaat geförderten Maßnahme können auch kostenlose Beratungsangebote in Anspruch genommen werden. Wegen Fachkräftemangel wird laut Schüßler der "Nachtschwärmerbus" aus Aschaffenburg, der Ende 2022 gestrichen wurde, nicht wieder in Betrieb genommen. Aktuell wird erörtert, ob eine Anbindung einer Zugverbindung der Maintalbahn ab Aschaffenburg, 0.10 Uhr, vom Bahnhof Sulzbach aus über Leidersbach/Hausen/Hofstetten möglich ist. Feuerwehranbau: Um Zeitverzögerungen bei der Beschaffung von Baumaterialien für den Anbau am Roßbacher Feuerwehrhaus zu vermeiden, wurde einstimmig beschlossen, den Bürgermeister zu berechtigen, Einzelmaßnahmen bis zu 10.000 Euro zu vergeben. Schöffenwahl: Laut Gesetz ist von der Gemeinde eine Liste mit insgesamt sechs Kandidaten für die Schöffenwahl 2023 aufzustellen. Gegen die vorgelegte Liste mit Bewerbern wurden seitens des Gremiums keine Bedenken vorgebracht. Breitbandausbau: Trotz Unternehmerwechsel will die GlasfaserPlus am Bauzeitenplan, der für Juli/August vorgesehen ist, festhalten. Eine Vorbestellung der Glasfaseranschlüsse ist über die Homepage der Telekom bereits jetzt möglich. zaj