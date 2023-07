Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Leidersbacher Rat Heiko Süß legt Mandat nieder

Nachspiel zur Bürgermeisterwahl

Leidersbach 13.07.2023 - 15:47 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In der Sitzungspause vor dem nichtöffentlichen Teil gab Heiko Süß auf Nachfrage der Redaktion kurz an, dass sein Rücktritt als Gemeinderat mit der Person des Bürgermeisters zusammenhänge, mit dem er nicht weiter zusammenarbeiten könne. Heiko Süß wies auch darauf hin, dass aus dem gleichen Grund bereits vor einiger Zeit fünf Räte aus dem Gremium ausgeschieden seien. Im Dezember 2021 hatten vier CSU-Räte und ein CWG-Rat ihre Mandate niedergelegt. Damals wurde von von »Verwerfungen« und Schwierigkeiten in der Gremiumsarbeit im Hinblick auf die Tätigkeit des Bürgermeisters gesprochen, ohne jedoch Detail zu nennen.

Hans Zajic