Leckstellen sorgen für Wasserverluste in Obernburg

Wassermeister Timo Bernhard zieht Bilanz - Jährlich rund 82.000 Kubikmeter Mehrbedarf

Obernburg 10.04.2023 - 13:33 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Thema Wasser beschäftigte am vergangenen Mittwoch die Stadträte in Obernburg

Anstieg um 13,5 Prozent

Ein Leitungsschaden mit einem Wasserverlust von vier Litern in der Sekunde in der Altstadt hielt die Mitarbeiter der Wasserversorgung im vergangenen Jahr besonders in Atem. Der Grund waren ungünstige Rahmenbedingungen. Zum einen war der Rohrbruch schlecht zu finden und zum anderen schwer zugänglich, berichtete Bernard.

Die vielen Lecks sorgten für einen Mehrbedarf an Wasser in Höhe von rund 82.000 Kubikmeter. Das sind rund 13,5 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Durch den Wasserverlust beim Rohrbruch in der Altstadt hätten 37 Prozent der Förderung nicht verrechnet werden können.

Der Wassermeister fasste zusammen: Die Sanierung des maroden Systems läuft. In der Sonnenstraße sind rund 400 Meter Asbestzementleitungen außer Betrieb genommen worden. Alle Hausanschlussleitungen wurden auf der Strecke saniert. Ebenso wurden die Einbauten und die Armaturen erneuert. Als Nächstes steht die Sanierung Rohrleitungen in der Nibelungenstraße an. Dringend ist laut Bernard der Neubau der Druckerhöhungsanlage am Osthang, sonst werde es früher oder später Probleme mit dem Wasserdruck oder im schlimmsten Fall gar kein Wasser mehr geben, so der Wassermeister.

Hochbehälter mit Mängeln

Ebenfalls steht ein Strukturgutachten mit Schwerpunkt Hochbehälterkonzept an. Alle drei Hochbehälter der Stadt Obernburg haben Mängel. Dann steht noch der Wechsel von 900 Zählern an. Ganz besonders am Herzen liegt Bernard das Thema »Resilienz in der Wasserversorgung«. Seit dem Jahr 2000 ist der Grundwasserspiegel in Obernburg um rund 85 Zentimeter gesunken. Die Versorgungssicherheit ist seiner Aussage nach bisher noch gewährleistet. »Trinkwasser wird in Zukunft knapper werden. Deswegen gilt es die vorhandene Kapazität so effektiv wie möglich zu nutzen«, betonte Bernard.

Günter Kunisch (CSU) wollte wissen, ob es Probleme mit der Grundwasserversorgung geben könnte, aufgrund der höheren Fördermenge der Nachbargemeinde. Dies wurde von Bernard verneint. Obernburgs Grundwasser kommt hauptsächlich aus dem Mömlingtal.

Tipps zum Wassersparen

Stadträtin Ruth Weitz (SPD) regte an, dass man eventuell im Almosenturm Tipps zum effektiven Wassersparen geben könnte. Hedwig Bast (Freie Wähler) wollte wissen, wie es mit den Brunnen in Obernburg aussieht. Alle drei Brunnen haben das gleiche Konzept und es gibt laut Bernard derzeit keine Probleme.

Roland Arnold (Bündnis 90/die Grünen) gab die Anregung, dass man im Stadtrat einen Thementag Wasser machen könnte. Das wurde vom Rathauschef sehr positiv aufgenommen, eventuell sei das ein Thema für die nächste Klausurtagung. Zum Abschluss seiner Präsentation erklärte Timo Bernard, dass es zwar in absehbarer Zeit keine Wasserknappheit geben werde, die Tendenz dazu aber durchaus da sei.

Miriam Weitz

Stadtrat Obernburg in Kürze Obernburg. Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch noch mit folgenden Themen befasst. Mainanlagen: Die Arbeitsgruppe Mainanlagen hat in der Sitzung vom 3. April eine Vorauswahl der eingereichten Bewerbungen für die Verpachtung des Biergartens getroffen. Vier Bewerber, darunter zwei Obernburger Gastronomen, werden zu persönlichen Gespräche eingeladen, die am 17. April im Rahmen der AG-Sitzung stattfinden. Dort können die Gastronomen ihre Konzepte vorstellen. Freizeitareal Wiesenstraße: Momentan ist aus wasserwirtschaftlichen Belangen keine Realisierung des Projekts Freizeitareal Wiesenstraße möglich, teilte Bürgermeister Dietmar Fieger mit. Als Grund nannte er die Verringerung der Retentionsfläche, insbesondere durch den geplanten Pumptrack. Laut Verwaltung ist eine Realisierung in 2023 sehr unrealistisch. Glasfaserausbau: Derzeit laufen Vorbereitungen für das Markterkundungsverfahren. Durch die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen Erlenbach und Wörth wird eine Förderung im Rahmen der Bayerischen Gigabit-Richtlinie angestrebt. Auslagerung Bauamt: Der Umzug des Obernburger Bauamts ist für den Zeitraum 19. April bis 21. April 2023 in das Gebäude In der Wehrinsel geplant. Museumscarré: Abgesetzt wurde der Tagesordnungspunkt Städtebauförderung: strategische Vorgehensweise zur weiteren Entwicklung des Museumscarrè. Der Planer, der das Projekt erläutern sollte, war nicht anwesend. Das Thema wird deshalb in einer späteren Stadtratssitzung behandelt. Stadtwald: Der Stadtrat stimmte einmütig der Jahresplanung 2023 für den Stadtwald Obernburg zu. Forstrat Sebastian Spatz vom Amt für Landwirtschaft und Forsten und der Obernburger Revierförster Tobias Wallrapp, der derzeit noch von seinem Amtsvorgänger Marhold Graner unterstützt wird, stellten die Zahlen vor. Einnahmen von rund 450.000 Euro stehen Ausgaben von gut 360.000 Euro gegenüberstehen. Grabenlose Kanalsanierung: Einstimmig beschloss der Stadtrat, sich der gemeinsamen Ausschreibung des AMME für TV-Inspektionen und zeitnah erforderlicher Reparaturmaßnahmen von Abwasserkanälen in deren Mitgliedsgemeinden anzuschließen. Der erforderliche Umfang wird in die Ausschreibung der AMME mit aufgenommen. Die Haushaltsmittel in Höhe von 72.000 Euro werden verbindlich eingeplant. mwz