Re­ges Trei­ben herrsch­te am Mitt­woch­a­bend im Lo­gis­tik­zen­trum des baye­ri­schen Lan­des­ver­bands des Tech­ni­schen Hilfs­werk (THW) im Lo­gis­tik­zen­trum des ICO an der Ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen El­sen­feld und Er­len­bach ein­ge­rich­tet ist. Zahl­rei­che Hel­fer ver­lu­den Hilfs­gü­ter für das Ka­tastro­phen­ge­biet in Nord­afri­ka.