Lebenswichtige Hilfe für Flutopfer in Libyen

Spendentransport: Lastwagen des THW Bayern starten vom Logistikzentrum im ICO beladen mit Zelten, Feldbetten und Stromgeneratoren

Elsenfeld 14.09.2023 - 19:35 Uhr < 1 Min.

Palettenweise und gut verpackt machen sich Hilfsgüter aus dem THW-Logistikzentrum Bayern im ICO auf den Weg zu den von der Flut betroffenen Menschen in Libyen. Im Logistikzentrum des Technischen Hilfswerks Bayern, das im Industriecenter Obernburg eingerichtet ist, werden Hilfsgüter für Libyen verladen. Fotos: Ralf Hettler

»Die Lage in Libyen nach den Überflutungen ist verheerend, von mehr als 5300 Toten wird gesprochen«, heißt es in einer Pressemitteilung des THW-Landesverbands Bayern. Tausende Menschen seien noch vermisst.

Steigende Opferzahlen

Nach den katastrophalen Überschwemmungen in dem nordafrikanischen Wüstenstaat zeichnen sich weiter steigende Opferzahlen ab. Der Mittelmeersturm »Daniel« hatte für heftige Regenfälle gesorgt (siehe Bayern Hintergrund), nachdem er bereits in Griechenland zu Überflutungen geführt hat. Die betroffenen Regionen in Libyen wurden zu Katastrophengebieten erklärt.

Libyen hat in der Nacht auf Mittwoch ein internationales Hilfeersuchen gestellt und um Hilfsgüterlieferungen für die von den Überschwemmungen betroffene Bevölkerung gebeten. Das THW stellte in seinen Logistikzentren in Bayern und in Baden-Württemberg das angeforderte Material bereit. Die Lieferung umfasst 100 Zelte inklusive Beleuchtung, 1000 Feldbetten, 1000 Decken, 1000 Isomatten und 80 Stromgeneratoren.

Aus dem Logistikzentrum des THW Bayern im ICO wurde ein Teil der Hilfsgüter mit Lastwagen und Anhängern zum über 400 Kilometer entfernten Bundeswehr-Fliegerhorst Wunstorf transportiert. Von dort werden sie umgehend mit einer Bundeswehrmaschine direkt nach Afrika in die von der Flutkatastrophe betroffene Region geflogen.

Das Transportteam umfasst 15 ehrenamtliche THWler aus Alzenau, Aschaffenburg, Karlstadt, Marktheidenfeld, Obernburg und Ochsenfurt. Die Lieferung der Hilfsgüter erfolgt im Auftrag des Bundesministeriums des Innern und für Heimat und wird vom Auswärtigen Amt finanziert. Koordiniert wird der Hilfsgütertransport über den EU-Katastrophenschutzmechanismus.

Hintergrund: Flutkatastrophe in Libyen Libyen erlebt infolge eines Starkregenereignisses eine Katastrophe »von epischem Ausmaß«. Die Zahl der Opfer lässt sich bisher nicht genau beziffern. Internationale Hilfslieferungen laufen an, gestalten sich aber schwierig.