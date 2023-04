Lebenshilfe Miltenberg zeigt Bilder von Opfern der Euthanasie

Nationalsozialismus: Porträts von Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen gemalt

Miltenberg 12.04.2023 - 09:26 Uhr 3 Min.

Christa Lebert malte mit ihrem Sohn Felix den in einer Gaskammer ermordeten Benjamin Traub. Sabine Prigandt-Kolb

Dieses "Nie wieder!" dürfe kein Lippenbekenntnis sein, betonen die Miltenberger Künstlerinnen Thea Nodes-Brand und Sandra Wörner. Im Teilprojekt "Sichtbar malen" ließen sie Menschen mit Behinderung an drei Samstagen im Januar und Februar mit einem Angehörigen Porträts der Euthanasie-Opfer gestalten. Bei einer Veranstaltung in der Zehntscheune in Kleinwallstadt am Samstag, 29. April, werden 21 Porträts präsentiert. Schüler von Heinz Linduschka, einem ehemaligen Lehrer des Gymnasiums in Elsenfeld' verfassten dazu Texte.

Thea Nodes-Brand hat erst neulich wieder erlebt, dass der böse Geist von einst keineswegs ausgerottet ist. Die Künstlerin war mit Sandra, ihrer 48-jährjgen Tochter mit Down-Syndrom, unterwegs. "Ich hörte, wie zwei junge Männer zueinander sagten: 'Dass so was frei rumlaufen darf'." Immer wieder, berichtet die gelernte Buchhändlerin, höre sie hinter ihrem Rücken Lachen, wenn sie sich mit Sandra zeigt. Einmal habe sie in Obernburg sogar den Satz vernommen: "Unter Hitler hätte es das nicht gegeben." Nicht zuletzt wegen ihrer Erfahrungen mit Sandra beteiligt sich die Künstlerin am Projekt "Nie wieder!": "Oft frage ich mich, wie es uns in dieser Zeit ergangen wäre."

Es ist ein großes Glück, wenn die inneren Organe perfekt funktionieren, der Geist stets wach ist und die Seele frei. Viele Menschen kennen dieses Glück nicht. Sie sind chronisch krank, geistig behindert oder seelisch beeinträchtigt. Thea Nodes-Brand weiß seit langem, dass diese Menschen während der NS-Zeit kein Lebensrecht hatten: "Doch die Tragweite der Euthanasie wurde mir erst durch das Projekt bewusst." So erging es auch Sabine Prigandt-Kolb von der Lebenshilfe. Sie war mit behinderten Menschen im Januar in der Euthanasie-Gedenkstätte Grafeneck. Die Gruppe sei "geschockt" gewesen, wie systematisch die Nazis die Euthanasie organisiert hatten.

Franz und seine Mutter Ute Hanika setzten sich mit dem Schicksal von Ewald Scheer auseinander.

Künstler lieben es über alles, wenn es, präsentieren sie ihre Arbeit, viel Applaus gibt. Auch Sandra Wörner aus Elsenfeld mag dies normalerweise sehr. Beim aktuellen Kunstprojekt der Lebenshilfe ist ihr jedoch etwas anderes wichtiger: "Ich möchte, dass die Menschen mehr über die Euthanasie erfahren." In ihren regulären Mal- und Zeichenkursen habe sie in den letzten Wochen erlebt, wie wenig Wissen vorhanden ist: "Das hat mich erschreckt." Das düstere Kapitel aus der deutschen Vergangenheit müsse vor allem jetzt wachgehalten werden, wo Menschen mit Behinderung aufgrund der krisenbedingten Sparpolitik neuerlich ins Hintertreffen zu geraten drohen.

Man müsste ein steinernes Herz haben, um nicht tief berührt zu werden von den Schicksalen jener Menschen, die, weil sie als "lebensunwert" galten, ermordet wurden. Christa Lebert bewegte vor allem das Schicksal des passionierten Schachspielers Benjamin Traub, den sie mit ihrem geistig behinderten Sohn Felix porträtierte. "Wegen epileptischer Anfälle kam Benjamin in eine Heilanstalt", erfuhr sie durch das Projekt. 1941 wurde er, 26 Jahre alt, in einer Gaskammer durch Kohlenmonoxid getötet. "Es ist krass, zu wissen, dass uns das früher auch passiert wäre", sagt die Mutter, die vor drei Jahren zusammen mit der Lebenshilfe erstmals mit Felix in Auschwitz war.

Die Träume von Benjamin Traub haben sich nie verwirklicht. So erging es vermutlich auch Ewald Scheer, mit dem sich Ute Hanika und ihr 37-jähriger Sohn Franz befassten. Die beiden suchten sich Ewald Scheer aus, weil der Bücher liebte: "Franz kann zwar nicht lesen, aber er schaut sich liebend gerne Bücher an." Ewald Scheer kam wegen Krampfanfällen am 2. August 1943 in eine Heilanstalt: "Was aus ihm geworden ist, weiß man nicht". Sie selbst, so Ute Hanika, habe es während der Auseinandersetzung mit dem Thema als besonders beklemmend erlebt, zu erfahren, dass Nachbarn behinderte Menschen denunziert und ausgeliefert hatten.

Sandra malte zusammen mit ihrer Patin Elisabeth Krüger an ihrem Hochzeitstag.

Es ist klar, dass man die Opfer durch ein Kunstprojekt nicht ins Leben zurückbringen kann. "Doch wir können ihnen ein Gesicht geben", sagt Thea Nodes-Brand. Die Portraits zeigen die Ermordeten vor ihrem Leidensweg. Thea Nodes-Brand wählte die Schicksale aus, Sandra Wörner skizzierte die Umrisse aller Gesichter in ihrem Atelier vor und vollendete sie nach der Workshop-Phase. In den Workshops selbst wurde mit den Teilnehmern in Eins-zu-Eins-Betreuung gemalt. Sandra, die Tochter von Thea Nodes-Brand, befasste sich mit Elisabeth Krüger, die aufgrund von Depressionen in eine Anstalt kam. Am 28. Juni 1942 wurde sie ermordet. Sandra malte sie als junge, hübsche Braut.

Sabine Prigandt-Kolb von der Lebenshilfe hofft, dass sich im Laufe des Aprils noch Menschen aus dem Landkreis melden, die ein Familienmitglied in der Euthanasie-Anstalt Grafenegg verloren haben. Hier wurden 1940 fast 11.000 Menschen ermordet. 9600 der Opfer sind inzwischen namentlich bekannt. Laut der Leiterin der "Offenen Hilfen" sind 76 Menschen aus dem Bezirkskrankenhaus Lohr in Grafenegg umgebracht worden. Von vielen kenne man den Namen noch nicht.

Stichwort: Euthanasie Während der NS-Zeit wurden über 300.000 Kranke und Behinderte ermordet. Hinter dem Verbrechen steckte maßgeblich ein Würzburger Psychiater: Werner Heyde. Der war ab Sommer 1939 an der Planung der mit dem Wort "Euthanasie" verbrämten Krankenmorde beteiligt. 1940 wurde er zum medizinischen Leiter der Mordaktion, die den Titel "T4" trug. Die Lebenshilfe ist aktuell auf der Suche nach Menschen im Landkreis, die in ihrer eigenen Familie ein Opfer der Euthanasie haben. Kontakt: 06022/26402-16. pat