Laura Brettschneider verzaubert mit Gesang und Tanz

Mitreißende Performance zu Ausstellung »Wasser« in Miltenberger Galerie am Tor

Miltenberg 03.04.2023 - 17:04 Uhr < 1 Min.

In ihrer ausdrucksstarken Tanzperformance nahm Laura Brettschneider die Besucher mit auf ihrem Weg durch die Räume der Galerie.

Zehn authentische Lieder

Vielfache höchste Auszeichnungen bei »Jugend musiziert« in den vergangenen Jahren und ihr Mitwirken bei den exzellenten Produktionen von »Main-Musical« belegen, welches Potenzial in ihrer Stimme, ihren Tänzen und ihrer Bühnenperformance liegt. Den jüngsten Beweis liefern ihre Erfolge in der Titelrolle des mitreißenden Musical aus der Feder des legendären Georg Kreisler »Heute Abend: Lola Blau« im Wiesbadener Künstlerhaus.

In der Galerie erklangen zehn Lieder am Keyboard absolut authentisch und brachten den Gehalt und die Aussagen der höchst unterschiedlichen Kompositionen rund um das Thema Wasser überzeugend und authentisch zur Geltung. Laura Brettschneider brachte mit intensiver Stimme, glasklarer Artikulation und schier unerschöpflichen Ausdrucksmöglichkeiten in Dean Lewis »Waves« die atmosphärisch dichten Verse »And it takes control / Of the person that I thought I was« glänzend zur Geltung, bannte die stimmungsvolle Situation in »Raindrops« der Katja Kracovice oder zauberte mit »Alte Träume«, dem Song aus »Lola blau«, die Kultfigur einer Frau vor das geistige Auge, die sich in einer Mischung aus Sprachwitz und Melancholie den Reizen und Gefahren des Showbusiness und den Zumutung der NS-Zeit entgegenstellt.

Überzeugend in jeder Rolle

Laura Brettschneider schlüpfte überzeugend in alle Rollen, spielte und sang dieser Personen nicht nur, sondern lebte sie. Besonders spannend und für manche Besucher überraschend: Im zweiten Teil nahm die junge Sängerin die Besucher mit auf ihren Tanz-Rundgang durch die Räume der Galerie, verzauberte sie mit ihren anmutigen, eleganten und ausdrucksstarken Bewegungen. Wer dabei Parallelen zu den unterschiedlichen Erscheinungsformen des Wassers entdeckte, lag sicher nicht falsch. Alles in allem: Eine rundum eindrucksvolle Veranstaltung, längst mehr als ein weiterer Beweis des großen Talents von Laura Brettschneider.

bWeitere Infos im Internet: https://www.galeria-cornelia-koenig.de.