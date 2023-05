Lange Mängelliste in Guido-Kratschmer-Halle in Großheubach

Bau- und Umweltausschuss in Kürze

Sandsteinblöcke: Bei der Sanierung der Wasserleitung vom Hochbehälter Engelberg bis zur Anschlussstelle in der Eichenstraße sind im Großheubacher Weinbergsweg zahlreiche große Sandsteinblöcke zutage getreten, die nun sinnvoll genutzt wurden. Davon machte sich der Bau- und Umweltausschuss am Dienstagnachmittag selbst ein Bild. Wie Alma Basimamovic, Sachgebietsleiterin Technik im gemeindlichen Bauhof, mitteilte, hatte es einiges an Anstrengung erfordert, die Findlinge zu bergen, um den Leitungsbau zu ermöglichen. Der Aufwand wäre aber noch größer gewesen, wenn das gesamte gefundene Fels- und Steinmaterial hätte abtransportiert werden müssen. So wurden die Felsblöcke kurzerhand in die Weggestaltung integriert, unter anderem im Kurvenbereich nach der Einmündung der Eichenstraße in den Weinbergsweg (Foto). Auch an einem späteren Wegabschnitt, wo eine Treppe versetzt wurde, ist solch ein Findling als optisches Element zu finden.

Parkplätze Gemeinschaftshaus: Das Gremium machte sich vor Ort ein Bild von den Parkplätzen im Umfeld des Gemeinschaftshauses. Die direkt vor dem Eingangsbereich liegende teils geschotterte soll laut Bürgermeister Gernot Winter und Bauhofleiter Matthias Kohl nachgebessert werden. Am Parkplatz oberhalb des Gemeinschaftshauses soll ein fester Ausbau des Grenzstreifens zur Straße verhindern, dass Schottersteine auf die Straße gelangen.

Gehweg Industriestraße: Der Gehweg des unteren Parkplatzes im Märktegebiet an der Industriestraße ist marode und sackt ab. Grund sei eine nicht sachgemäß erfolgte Verdichtung, nachdem 2022 dort ein Telekommunikationsunternehmen Leitungen verlegt hatte. Die Firma habe bereits signalisiert, dort auf eigene Kosten nachzubessern.