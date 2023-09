Familie Breunig aus Zittenfelden baut Haus zu Hofladen und Bauernhof um

Landwirtschaft mit Herz und Zukunft

Schneeberg 28.09.2023 - 12:36 Uhr 2 Min.

Ulrike und Michael Breunig hinter den Tresen ihres neuen Hofladens Ganz links ist der Hühnerstall, der Hofladen und Wohnhaus, dahinter sind noch Stallungen

Von Michael Breunig, seiner Frau, den Kindern und deren Partner und Ehepartner. Sie führen ihre Landwirtschaft und ihren Hof mit Leidenschaft und Verstand, investieren gerade zig Hundertausende von Euro und unendliche viele Stunden in Hab und Gut, weil sie fest an die Zukunft und an eine qualitativ hochwertige, mit Herz geführte Landwirtschaft glauben.

2500 Menschen bei Einweihung

Erst Anfang September war in dem rund 50-Einwohner-Dörfchen die Hölle los. Über 2500 Menschen haben den Mittelpunkt des Örtchens, die Familie Breunig, bei ihrem zweitägigen Hoffest mit Einweihung ihres neuen Hofladens besucht. Eine logistische Meisterleistung, bei dem das ganze Dorf und halb Schneeberg mitgeholfen hat.

Die Breunigs sind etwas Besonderes und wichtig für die Region. Vater Michael Breunig arbeitet, seit er Kind ist, auf dem Bauernhof. Hauptberuflich ist er noch im Fünf-Schichtbetrieb bei der OWA Amorbach angestellt. Jede freie Minute verbringt er auf seinem Hof oder draußen in der Natur. Auch seine Kinder und Enkelkinder packen kräftig mit an. Mittlerweile ist schon die fünfte Generation am Start. Sohn Johannes (27) ist Landmaschinenschlosser, macht gerade seinen Meister als Landwirt und arbeitet nebenbei als Lehrer in Mosbach.

Sohn Thomas (37, Metzgermeister) und Tochter Kerstin (39) arbeiten bei der Firma Metzgerei Heigel und Eck und bringen ihr Wissen in den elterlichen Betrieb mit ein. Michaels Ehefrau Ulrike (57) erfüllte sich mit dem schönen großen Hofladen einen Lebenstraum. »In allererster Linie wollte ich unsere hausgemachte Produkte anbieten, wie Fleisch- und Wurst- und Wildwaren, Eier und unsere Marmeladen, die wir selbst herstellen«, so die Besitzerin. Mittlerweile gibt es im Hofladen nicht nur Breunigwurst, sondern auch andere Produkte wie Nudeln, Chips, Öle, Weine und tolle, liebevolle Dekosachen im Landhausstil.

Der Hofladen wurde übrigens mit Naturmaterialien aus dem bestehenden Familienbesitz errichtet und das auch noch in Eigenregie. Der Buntsandstein, der zum Beispiel am kleinen Brunnen vor dem Laden zu sehen ist, kam aus dem Rückbau des Schweinestalls. Die beachtliche Sitzgruppe oder auch der Y-förmige Stützbalken vor dem Hofladen sind aus Kiefer und Lerche, die aus seinem Waldbestand kommen.

Hochmoderne Räume

Der Hofladen ist zwar fertig, die Umbaumaßnahmen am Hof aber noch lange nicht. Der ehemalige Schweinestall wird gerade umfunktioniert. Die neuen Räumlichkeiten, unter anderem auch einen Zerlegraum, werden hochmodern werden und entsprechen den neuesten Standards, inklusive einer neuen Hackschnitzelheizung. Auch ein Partyraum für Feiern aller Art soll entstehen. Die Breunigs betreiben neben ihrer Landwirtschaft auch wertvolle Naturschutzpflege. Sie halten Grundstücke von Wildwuchs frei und ihre mittlerweile rund 240 Kühe und Kälber »mähen« die Weiden. Das Familienoberhaupt besitzt auch den Jagdschein und kümmert sich noch um 186 Hektar gepachtetes Jagdrevier. Bei soviel Wald, Weide, Hof und Familie bleiben für ihn nur vier bis fünf Stunden Schlaf übrig. Aber er ist zufrieden und glücklich, sagt er.

Hintergrund: Zahlen und Fakten Familie Breunig bewirtschaftet eine Fläche von 181 Hektar, 60 Hektar davon sind im Familienbesitz. Dazu gehört auch ein 24 Hektar großer Mischwald. 140 Hektar sind Grünland, das seit über 20 Jahren keinen mineralischen Dünger gesehen hat. Die 17 Hektar Ackerflächen werden konventionell mit 12 Hektar Silomais und 5 Hektar Getreide bewirtschaftet. Sie haben rund 110 Mutterkühe, Färsen und Kälber und vier Deckbullen. Die Gesamtfläche ihres Hofes beträgt rund 3600 Quadratmeter. anke