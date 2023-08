Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Landtagswahl: Ansgar Stich (Grüne), einer der »Verrücktes« möglich macht

Direktkandidat

Grünen-Kandidat Ansgar Stich geht selbstbewusst in den Landtagswahlkampf: Er sieht eine Chance, der CSU das Direktmandat abzujagen. Foto: Victoria Schwab

Den Grünen Ansgar Stich als Abgeordneten in München oder weiter hier vor Ort als ideenreichen, tatkräftigen Schulleiter des Miltenberger Johannes-Butzbach-Gymnasiums?

Dass seine Bekanntheit ihm bei seinem erklärten Ziel, als erster bayerischer Grüner das Direktmandat in einem ländlichen Wahlkreis zu gewinnen, schaden könnten, glaubt Stich freilich trotzdem nicht. Beim Kreuzchensetzen in der Kabine werde von den meisten nicht abstrakt-strategisch gedacht, sondern überlegt: »Kenn ich den? Kann der das?«

Ansteckende Begeisterung

Seine in 15 Jahren kommunalpolischer Arbeit erworbene Bekanntheit im Kreis hat Stich im vergangenen Jahr noch einmal beträchtlich gesteigert, als er mit der Schulfahrt seines kompletten Gymnasiums Schlagzeilen machte. Skeptiker, die Stichs großartigem Plan großartiges Scheitern prophezeiten, belehrte er eines Besseren, weil er mit seiner Begeisterung alle ansteckte - Schüler, Kollegen, Eltern.

Das wäre auch für das eine oder andere Vorhaben seiner Partei eine nutzbringende Fähigkeit: Eine »leicht verrückte Idee« - so Stich im Vorfeld über die Schulfahrt - so zu vermitteln und zu organisieren, dass fast alle nicht nur mitmachen, sondern sich selbst dafür engagieren und das Ganze deshalb zu einem Erfolg wird.

Allen gern kolportierten Vorurteile gegen zu viele Lehrer in den Parlamenten zum Trotz hat der 54-Jährige unter Beweis gestellt, dass er als Schulleiter vielfältigen Rollenanforderungen gerecht wird, die auch in der Politik und ganz allgemein in der Gesellschaft gebraucht werden: Lehrer, Organisator, Vorbild, Chef.

Als Politiker ist Stich kein Ideologe, sondern Pragmatiker, im grünen Programmspektrum nach eigener Einschätzung eher in der konservativen Ecke. Das zeigt auch seine landespolitische Agenda, auf der sich natürlich Bildungs- und Chancengerechtigkeit und Windkraft finden, aber eben auch Industrie, Arbeitskräfte, Verkehr, und Landwirtschaft. Bei letzten Thema zeigt er im Gespräch mit unserem Medienhaus seinen Pragmatismus mit Sätzen wie: »Für mich kommt da Regionalität vor Bio - Bio aus Neuseeland braucht ich nicht.«

Dass die CSU in Land und Kreis die Grünen zum Hauptgegner erklärt hat, nimmt er gelassen: »Ich nehm' das als Kompliment. Söder nimmt die Freien Wähler nicht ernst, die SPD nicht - uns aber schon.«

Und des »Desasters« um das Heizungsgesetz hält er am 8. Oktober für seine Grünen immer noch ein Wahlergebnis für möglich, das die bürgerlichen Parteien allein aus Verantwortung für Demokratie und Rechtsstaat zwingt, gegen die AfD zusammenzuhalten. Für den Fall könne er sich auch Schwarz-Grün vorstellen, sagt der Realo Stich. Aber nur mit einer starken Fraktion. Als »Wurmfortsatz der CSU« wolle er nicht mitregieren.

GEORG KÜMMEL

Diese vier Fotos sind Ansgar Stick besonders wichtig:

Ein Foto aus Rom: Meine Fahrt mit der kompletten JBG-Schulgemeinschaft hat mir gezeigt, was möglich ist, wenn alle nicht nur »kritisch begleiten«, sondern mitziehen. Warum sollte das nicht auf die Gesellschaft im Größeren, sprich Bayern, übertragbar sein?

Meine Fahrt mit der kompletten Schulgemeinschaft des JBG Miltenberg nach Rom 2022

Der Obernburger Skaterplatzes: Zukunft gestalten, heißt machen statt motzen. Der Skaterplatzes Obernburg wurde nach einer sehr improvisierten Unterschriftensammlung eines meiner Schüler von mir eingebracht und im Stadtrat überfraktionell durchgesetzt.

Damit es nicht bei Lippenbekenntnissen hinsichtlich der Zukunft unserer Kinder bleibt: Machen statt Motzen. Einer meiner größten politischen Erfolge als Stadtrat war die Errichtung des Skater- und Parcouringplatzes Obernburg, der auf kleiner Initiative einer sehr improvisierten Unterschriftensammlung eines meiner Schüler von mir eingebracht und dann im Stadtrat überfraktionell durchgesetzt wurde.

Meine Wanderschuhe: Einen sehr großen Anteil meiner Mobilität erledige ich auf die umweltfreundlichste Art, die es gibt. Aber zum Beispiel mehr Einkaufsmöglichkeiten für Menschen ohne Auto wäre im Sinne moderner, ökologischer Verkehrspolitik.

Einen sehr großen Anteil meiner Mobilität erledige ich bekanntermaßen auf die umweltfreundlichste Art, die es gibt, nämlich zu Fuß

Wald: Alles, was Nachhaltigkeit ausmacht, ist an unseren Wäldern zu erkennen. Auf meine Initiative hin hat eine überfraktionelle Mehrheit des Obernburger Stadtrats knapp drei Prozent des Stadtwalds als nicht bewirtschafteten Naturwald ausgewiesen.

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein ursprünglich forstwirtschaftlicher Begriff, alles, was sie ausmacht, ist an unseren Wäldern zu erkennen.

Der Kandidat Ansgar Stich Zur Person Vorname Nachname: Ansgar Stich Partei: Bündnis 90 / Die Grünen Alter: 54 Heimatort: Obernburg Familienstand / Kinder: verheiratet, vier Töchter Karriere Gelernter Beruf: Gymnasiallehrer, jetzt Schulleiter Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg Politisch aktiv seit: Jugend, Mitglied der Grünen seit 1994 Wichtigste politische Stationen: o Mitglied des Stadtrats Obernburg 2008 bis 2020 (Fraktionssprecher und 3. Bürgermeister) o Kreisrat seit 2014 (Fraktionssprecher) Politische Motivation Kernthemen für den Untermain: o Herausforderungen im Spannungsfeld Umweltschutz-Tourismus-Industrielandkreis, Arbeitskräfte, Verkehrssituation o Anbindung an Region Rhein-Main, infrastrukturell, ökonomisch und gesellschaftlich o Erhalt von Traditionen, Dorfkneipen, Festen, lebenswerten Orten Kernthemen für Bayern: o Bildungs- und Chancengerechtigkeit, auskömmliche Ausstattung von Schulen o Energiewende, Windkraft, Regionalkraftwerke in Bürgerhand o Maßnahmen gegen Fachkräftemangel o Stärkung des nachhaltigen, heimischen Tourismus o Unterstützung der heimischen Landwirtschaft, Tierwohl, Boden- und Pflanzenschutz Ziele für die Legislaturperiode: o Einrichtung von Schulsozialarbeit an allen weiterführenden Schulen o Förderung von regionalen Bürgerkraftwerken o kreative Lösungen für den ÖPNV o Dezentralisierung der Konzentration Bayerns auf München Menschliches Politisches Vorbild: klare Sprache eines Jürgen Trittin, Mut einer Petra Kelly, Echtheit eines Sepp Daxenberger Größter Traum: achtsamerer gesellschaftlicher Umgang, mehr Gemeinsinn. Interessen jenseits der Politik: Familie, Lesen, Laufen, Fußball