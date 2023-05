Landrat Scherf: Kinderärztliche Akutfälle werden behandelt

Medizin: Runder Tisch sucht nach Lösungen für Versorgungslücke nach Praxisschließung - Telefon-Beratung »kein Abwimmeln«

Miltenberg 31.05.2023 - 19:39 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Als Ergebnis kann die Landkreisverwaltung einen Erfolg melden: Die Behandlung aller dringenden Akutfälle sei sichergestellt, heißt es in der Pressemitteilung dazu.

Klar sei aber auch: Es wird zu Einschränkungen in der Versorgung kommen, wenn ab Ende Juni die Kinderarztpraxis Zeller mit zwei Arztsitzen und Versorgungsaufträgen in Miltenberg schließt (wir berichteten). Im Kreis Miltenberg sind danach nur noch sechs von 8,5 Kinderarztsitzen besetzt.

Zusicherung der KVB

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns habe bei der Besprechung zugesichert, weiter alle Anstrengungen unternehmen, die ab 1. Juli verwaisten Sitze zu besetzen, informiert Landrat Scherf. Zur Bewältigung des Engpasses setzt er auf das »große Engagement unserer Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Miltenberg«, appelliert aber an die Eltern, dem medizinischen Personal in den Praxen zu vertrauen.

Für die Einschätzung, was ein Akutfall sei und welches Kind von einem Kinderarzt in Augenschein genommen werden müsse, seien die medizinischen Fachangestellten die erste Instanz. Das Personal sei dafür ausgebildet, die Eltern telefonisch zu beraten und die Dringlichkeit einzuschätzen.

»Niemand vor Ort kann etwas für die aktuelle Situation, aber alle helfen zusammen, um die Versorgung bestmöglich sicherzustellen. Gerade in der schwierigen Situation müssen wir einander Respekt und Wertschätzung entgegenbringen«, zitiert die Pressemitteilung Scherfs Bitte, die derzeitige Versorgungslage nicht noch weiter zu verschärfen. Eine Beratung am Telefon sei kein »Abwimmeln«, sondern eine kompetente medizinische Leistung und Unterstützung der Eltern.

Problem der Erreichbarkeit

Aufgrund der Überlastungen in den Praxen bleibe die telefonische Erreichbarkeit ein Problem, wird in der Pressemitteilung eingeräumt. Positiv bewertet wurde vom Runden Tisch das Angebot von Julia Linke, Allgemeinmedizinerin mit Praxis in Niedernberg, die Kinderarztpraxen mit Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen zu unterstützen, wenn die Fachpraxen dies aufgrund Überlastung nicht schaffen. Jörg Friess, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands, will unter seinen Kollegen abfragen, ob weitere Hausärztinnen Kinder impfen würden. Das ist laut Pressemitteilung gerade für Kindergartenkinder wich-tig, die eine von der Ständigen Impfkommission empfohlene Ma-sern-Impfung vorweisen müssen.

Der Kontakt zu diesen Ärzten soll über die Kinderarztpraxen erfolgen, um dann gesammelte Impftermine zu organisieren. Das Gesundheitsamt erklärt sich dazu bereit, dabei organisatorisch zu unterstützen.

kü/Landratsamt