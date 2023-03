Landkreis präsentiert sich in München

»Der Land­kreis Mil­ten­berg in Bil­dern: Wo Le­bens­qua­li­tät auf Wirt­schafts­kraft trifft« lau­tet der Ti­tel ei­ner Aus­stel­lung, die der Prä­si­dent des Baye­ri­schen Land­k­reis­tags, der Fürs­ten­feld­bru­cker Land­rat Tho­mas Kar­ma­sin, In­nen-Staats­se­k­re­tär San­dro Kirch­ner und Land­rat Jens Mar­co Scherf jetzt im Haus der baye­ri­schen Land­k­rei­se in Mün­chen er­öff­net ha­ben. Bil­der des viel­fach in­ter­na­tio­nal aus­ge­zeich­ne­ten Fo­to­gra­fen Bernd Ull­rich zei­gen die Vor­zü­ge der Re­gi­on, wie es in der Pres­se­mit­tei­lung des Land­k­rei­ses heißt.