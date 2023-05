Landkreis erhält Auszeichnung für digitale Verwaltung

»Digitales Amt«:Digitalministerin Judith Gerlach überreicht Plakette - Förderbescheide für Dorfprozelten und Eschau

Miltenberg 29.05.2023

Über die Aushändigung der Förderbescheide fürs digitale Rathaus und die Plakette »Digitales Amt« freuen sich (von links): Lisa Steger, Jens Marco Scherf, Digitalministerin Judith Gerlach und Gerhard Rüth. Foto: Ruth Weitz

So auch die Verwaltung des Landkreises Miltenberg, die am Freitagmittag die Plakette »Digitales Amt« erhielt, die von Digitalministerin Judith Gerlach an Landrat Jens Marco Scherf überreicht wurde. Daneben erhielten die Kommunen Dorfprozelten und Eschau die Bescheide zum Förderprogramm »Digitales Rathaus«, um in ihren Kommunen die Digitalisierung voranzutreiben.

Das Label »Digitales Amt« gibt es in digitaler Form, sodass es auf den Homepages der Kommunen als Online-Banner verwendet werden kann und mit relevanten Plattformen vernetzt ist. Die Plakette, die Gerlach am Freitag überreichte, kann am Landratsamtsgebäude angebracht werden, um zu signalisieren: Wir sind digital schon gut dabei!

Wie die Digitalministerin ausführte, gehe es darum, den digitalen Servicestaat weiter voranbringen. Schnell und einfach sollen Anträge mit wenigen Klicks online gestellt werden können. Weiterhin sei die finanzielle Unterstützung gerade für kleinere Gemeinden sehr wichtig, um den Weg für eine Digitalisierung auch bei knappen Kassen voranzubringen.

Die Dorfprozeltener Bürgermeisterin Lisa Steger und Eschaus Bürgermeister Gerhard Rüth bedankten sich für die Unterstützung. Rüth wies darauf hin, dass eine ganze Reihe von Bürgern und Bürgerinnen weiterhin Wert auf direkten Kontakt im Rathaus legten und nicht alles vorwiegend digital erledigen wollten. »Wir können das eine tun, das andere aber nicht lassen«, stellte er fest.

Der Fördersatz fürs digitale Rathaus beträgt 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, beziehungsweise 90 Prozent für Zuwendungsempfänger, die überwiegend dem Raum mit besonderem Handlungsbedarf zuzurechnen sind. Der Förderhöchstbetrag liegt bei 20.000 Euro pro Gemeinde, pro Landkreis und pro Bezirk.

bWeitere Informationen auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales unter https://www.stmd.bayern.de/themen/digitale-verwaltung/digitales-amt

