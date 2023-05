Ei­ne sol­che Auf­merk­sam­keit er­hält ein Grenz­stein nur al­le paar Jah­re, wenn über­haupt. Da­bei hebt sich die­ser Stein be­reits an Form und Be­deu­tung deut­lich von an­de­ren ab, der am Mon­tag von über 60 ge­la­de­nen Gäs­ten aus der kom­mu­na­len und über­re­gio­na­len Po­li­tik auf­ge­sucht wur­de. Sie wur­den Zeu­gen ei­ner fei­er­li­chen Er­klär­ung, die vor ex­akt 25 Jah­ren an der­sel­ben Stel­le erst­mals ab­ge­ge­ben wur­de.