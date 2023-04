Lady Bond mit Colt im Strumpfband in Miltenberg

Meike Garden singt Filmmelodien der Geheimagenten-Klassiker

Miltenberg 02.04.2023 - 15:21 Uhr 2 Min.

Meike Garden als Lady Bond brilliert beim Konzert in Miltenberg.

Vor 60 Jahren startete Agent 007 James Bond seine Jagd auf die Bösewichte dieser Welt. Viele können sich nicht mehr an die unterschiedlichsten Schurken erinnern, die Bond zur Strecke gebracht hat, aber was den meisten in Erinnerung geblieben ist, sind die Titellieder der insgesamt 25 bisher gedrehten Filme, die wesentlich zur Legende James Bond beigetragen haben.

Neu arrangiert

Meike Garden hat die Titelmelodien dieser 60-jährigen Musikgeschichte im typischen Sound der jeweiligen Musikepoche in ihrem Repertoire hervorragend neu arrangiert und mit ihrer wandelbaren markanten Stimme eine persönliche Note gegeben. Denn die Titelmelodien sangen so unterschiedliche Weltstars wie Shirley Bassey, Tom Jones, Nancy Sinatra, Paul McCartney, Tina Turner, Madonna oder Adele. Ob Balladen, Rockpop, Soul oder Sentimentales, mal einschmeichelnd, mal kraftvoll, oft düster, gelegentlich träumerisch mit pompösen Hymnen.

Gaben in den Filmen die Bläser, Streicher oder Percussions den Sound vor, hatte Lady Bond lediglich das Klavier und ihre Stimme, um den legendären Sounds ihre eigene Note zu geben: Gefühlvoll bei »Moonraker«, bombastisch bei »Thunderball«, rockig bei »Live and Let Die«, individuell bei »Die Another Day«, balladesk in »Skyfall« oder melancholisch bei »No Time to Die« - immer mit entsprechend angezeigten Filmplakaten. Ihre Klavierbegleitung fügte sich harmonisch in die Interpretation der Titel ein, mal forsch, dann wieder eher zurückhaltend. Diejenigen, die die Original-Filmmelodien im Ohr hatten, werden überrascht gewesen sein, wie wunderbar die einzelnen Titel nach den Jahren in Meike Gardens aktuellen Arrangements und dennoch nahe dem Original überzeugend interpretiert wurden.

Stimmige Show

Auch die Show stimmte an diesem Abend: Mister Moneypenny als Bodygard zeigte den Besuchern am Eingang den Weg, auf dem »Bond-Flügel« standen der Martini, geschüttelt, nicht gerührt, ein goldener Colt als Teetasse getarnt - und selbstverständlich trug Lady Bond unter ihrer langen, festlichen Robe den Colt in einem Strumpfband am Oberschenkel. Und für den Fall, dass sie einmal angefragt werde, die Titelmelodie in einem neuen Bond-Film zu singen, hat sie schon einen passenden Song »Start Again« komponiert und präsentiert. Die Hintergrundinformationen von Lady Bond ergänzten die Bond-informierten Konzertbesucher und ganz stilgerecht warf sie goldene Kugeln denjenigen Besuchern zu, die auf Nachfragen zu den unterschiedlichen Bond-Filmen die richtige Antwort parat hatten.

Die 100 Besucher des Konzertes - einige der Männer festlich à la James Bond gekleidet - erlebten einen dreistündigen und kurzweiligen bezaubernden Bond-Abend, die mit stehenden Ovationen am Ende des Konzertes ihre Begeisterung zum Ausdruck brachten. Sie entließen die Künstlerin erst nach Zugaben zum anschließenden, gemeinsamen Small-Talk beim Sekt danach, wo sie viel Lob für dieses facettenreiche beeindruckende Konzert bekam, das Birgitte Funk nach Miltenberg geholt hatte.

Christel Ney