La Finesse in Kleinwallstadt: Streichquartett der Extraklasse

Rosemarie Seuffert, Vorsitzende des Fördervereins Kultur in der Zehntscheune bei ihrer Ansprache zum Konzert anlässlich des zehnjährigen Vereinsjubiläums.

Mit dem ausverkauftem Konzert der Gruppe La Finesse am Freitag in der Kleinwallstädter Zehntscheune feierte der Förderverein Kultur in der Zehntscheune sein zehnjähriges Bestehen. Rosemarie Seuffert, seit 2018 Vorsitzende des Vereins, dankte im Namen des Teams der Zehntscheune in ihren Ansprachen im Rahmen des Konzertes allen Personen, welche zum Gelingen des Kulturbetriebes in der Spielstätte beitragen und Gemeinde, Sponsoren und Co. für die jahrelange Unterstützung.

Der Kulturbetrieb in der Zehntscheune, Mittlere Torstraße 3, wird vom 2013 gegründeten Förderverein organisiert. Zum Jubiläumskonzert wurde nicht nur mit La Finesse eine hochkarätige Band eingeladen, sondern im Anschluss an den Auftritt gab es einen Empfang. Zur Freude des Zehntscheune-Teams hatte Michael Kontzi (Firma Mic-Tech GmbH) dem Verein drei kleine Metall-Modelle der Spiel- und Kulturstätte geschenkt, die mit Teelichtern bestückt werden können. "Für uns war der Abend perfekt", freute sich Seuffert über die gelungene Jubiläumsveranstaltung.

Auch für kleine Musikfans gibt es zum runden Geburtstag des Vereins ein besonderes Konzert: Am 18. Juni beginnt um 16 Uhr im Lesehof, direkt neben der Zehntscheune, ein Open Air-Konzert mit der Band Dunnäkeil, die Rock für Kinder spielt. Nach der Sommerpause geht es im Herbst bunt weiter: Am Freitag, 6. Oktober, spielt ab 19.30 Uhr die Gruppe "Häisd ´n´däisd vom mee" ihr Programm zu deren 25-jährigem Bestehen und am Freitag, 24. November, heißt es dann ebenfalls ab 19.30 Uhr zum Abschluss des Jahresprogramms "Frohe Weihnachten" mit dem Ensemble Vocaldente. Info: https://www.kulturzehntscheuneklw.de mab