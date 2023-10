Saisonbeginn der Erbacher Konzerte

Musik: Start am Sonntag mit Klavier- und Horn-Duo

Erbach 04.10.2023

Das Alma Rosé Trio wird seine jungen Zuschauer im Rittersaal mit dem Konzert »Einladung ins Gruselschloss« unterhalten.

Jahrzehntealte Tradition

Mit der ersten Einladung zu einem Konzert im Schloss legte Graf Franz II. zu Erbach-Erbach 1953 den Grundstein für die Erbacher Konzerte. In jeder Saison sorgen seitdem namhafte Künstlerinnen und Künstler für anspruchsvolle Kammermusikkonzerte. Seit 1980 finden die musikalischen Höhepunkte der Odenwälder Kreisstadt immer an sechs Terminen im Herbst und Winter sonntags um 17 Uhr statt. Je eins dieser Konzerte wird vom Deutschen Musikrat gefördert und einmal pro Saison spielt das hr-Sinfonieorchester.

Die Jubiläumssaison 2023/2024 wird mit dem Auftritt des Duos Adrian Diaz Martinez und Ikuko Odai am Sonntag, 8. Oktober, in der Werner-Borchers-Halle fortgesetzt. Im Konzertprogramm wird das Duo eine Reise durch das Repertoire für Horn und Klavier von der Klassik bis zur Moderne unternehmen, bei dem die Zuhörenden die Entwicklung beider Instrumente einzeln, aber auch den Gesamtklang dieser Kombination hören werden. Im weiteren Saisonverlauf können sich die Zuhörer auf Konzerte des Trios E.T.A, des Rothko String Quartets, des Trios Machiavelli, des hr-Sinfonieorchesters und auf ein Konzert von »Spark - Die klassische Band« freuen.

Das vollständige Programm aller Konzerte kann im Internet unter https://www.erbach.de/maerkte-kultur/konzerte-in-der-elfenbeinstadt/ aufgerufen werden. Karten sind im Vorverkauf erhältlich in der Touristik-Information Erbach & Odenwald-Laden am Marktplatz unter 06062/64-880 und per Email an tourismus@erbach.de.

