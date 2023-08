Pflegenetz im Landkreis vergrößert sich

Soziales: Einrichtungen wollen besser kooperieren

Miltenberg 09.08.2023 - 15:53 Uhr 1 Min.

Bisher lag der Fokus des Verbunds aus stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen im Landkreis sowie den beiden Berufsfachschulen für Pflege auf der Gewinnung neuer Auszubildender. Künftig sollen durch Kooperation, Koordination, Vernetzung und den daraus resultierenden Informationsaustausch auch die Stärkung der häuslichen Pflege, die Verbesserung der Bedingungen für beruflich Pflegende und allgemein die Sicherung der Pflege im Landkreis stärker in den Fokus rücken.

Das Pflegenetz ermöglicht daher allen bestehenden und sich neu gründenden Pflege- und Krankeneinrichtungen, Pflegediensten und im Bereich Pflege tätigen Netzwerken die Mitarbeit im Netzwerk und den regelmäßigen Sitzungen. Darüber hinaus können neben den Berufsfachschulen und Weiterbildungsstätten auch regionale Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, in regionalen Gruppen ehrenamtlich Tätige sowie sonstige zum bürgerschaftlichen Engagement bereite Personen beitreten und mitarbeiten.

Gesprächsrunde in Elsenfeld

Um auch die bereits in der Pflege Tätigen im Rahmen der Netzwerkarbeit zu berücksichtigen, ist am Mittwoch, 11. Oktober, im Bürgerzentrum Elsenfeld ein weiterer »Pflegetalk« geplant. Unter dem Motto »Happiness!« will Sandra Mantz (Firma Lakehouse und Altenpflegerin) bei den Teilnehmenden die Sinne dafür schärfen, wie sie alltägliche Ereignisse, Chancen, Momente und Begegnungen in eine positive Richtung lenken können.

Seit Beginn des Schuljahres 2018/19 bietet das Pflegenetz außerdem für Schüler der achten und neunten Klassen an der Main-Limes-Realschule in Obernburg, an der Realschule in Elsenfeld und seit kurzem auch an der Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg nachmittags als Wahlunterricht eine Arbeitsgemeinschaft mit der Bezeichnung »Wakamatu« (»Was kann man tun«) an. Die 14-täglichen Veranstaltungen ermöglichen es den Jugendlichen, den Bereich der sozialen und pflegerischen Arbeit näher kennenzulernen, eigene soziale Kompetenzen zu entdecken und ihre Erkenntnisse in Berufsfindungsprozesse einzubinden. Um Organisation und Koordination kümmert sich die BRK-Berufsfachschule für Pflege und Pflegehilfe in Erlenbach. Pressemitteilung des Landratsamts Miltenberg (gekürzt)

