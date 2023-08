Beavers-Open-Air startet im Saal

Erlenbach a.Main 03.08.2023 - 19:06 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das haben die Chefs des Erlenbacher Musikclubs, Robin und Christoph Reichel-Dittes mit Bedauern mitgeteilt. Die beiden Konzerte an diesem Freitag mit »Rock Wood« und am Samstag mit »Heilige Legenden« finden Indoor und nicht Outdoor statt.

Weil der Wetterbericht für kommende Woche Hoffnung auf Besserung macht, soll es dann wie geplant im Freien weitergehen. Wenn möglich schon beim Open Mic am Dienstag, 8. August, und beim Rudel-Sing-Sang, am Mittwoch, 9. August. Die Open-Air-Woche endet am Freitag, 11. August mit »We rock Queen« und am Samstag, 12. August, mit Disco Sound - Musik aus den 80ern.

bKarten unter https://www.beavers-music.de

kü