10.000 Euro an den Förderverein »Hilfe in Not« gespendet

Obernburg 04.10.2023 - 17:54 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf dem Foto: Hanne Kempf (Zweite von links) und Gabriele Karbach (rechts) vom Stöberladen überreichten an den Zweiten Vorsitzenden des Fördervereins »Hilfe in Not«, Heiko Koblitz, (Zweiter von rechts) und an Kassiererin Beate Klein (links) eine Spende von 10.000 Euro.

Hanne Kempf und Gabriele Karbach vom Stöberladen in der Miltenberger Straße 17 in Obernburg überreichten an den Zweiten Vorsitzenden Heiko Koblitz und Kassiererin Beate Klein in ihrem Ladengeschäft einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro.

Den Stöberladen gibt es seit Ende 2018. Insgesamt wurden bisher 85.000 Euro an den Förderverein gespendet. Im Stöberladen kann jeder für den guten Zweck einkaufen. Es gibt alles. Haushaltswaren, Spielsachen und Babyartikel, Bekleidung, Kleinmöbel, Bücher und vieles mehr. Um den breit gefächerten Warenbestand immer aufstocken zu können, freut sich der Stöberladen über Ihre Sachspenden.

Das Geld stammt aus dem Erlös, der im Stöberladen erwirtschaftet wurde. Im Stöberladen arbeiten ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um durch ihr Engagement in Not geratene Menschen zu unterstützen. Im Dezember feiert der Stöberladen sein fünfjähriges Bestehen. Auf dem Foto: Hanne Kempf (Zweite von links) und Gabriele Karbach (rechts) vom Stöberladen überreichten an den Zweiten Vorsitzenden des Fördervereins »Hilfe in Not«, Heiko Koblitz, (Zweiter von rechts) und an Kassiererin Beate Klein (links) eine Spende von 10.000 Euro.

Text/Foto: Martin Roos