Kunst öffnet die Augen für die Schönheiten der Natur

Werke von Veronika Leder-Fischer in Churfrankenvinothek Bürgstadt - Ausstellung mit Buchillustrationen soll folgen

Bürgstadt 03.10.2023 - 14:42 Uhr 1 Min.

"Der Storch", ein gestaltetes Objekt aus Schwemmholz, faszinierte besonders viele Besucher.

Bei der Vernissage hatte Leder-Fischer in einem Gespräch mit dieser Zeitung ihr Credo formuliert: »Meine künstlerische Arbeit schöpfte immer aus dem jeweils aktuellen Umfeld: das Leben am Meer in Frankreich, die Galeriezeit in Amorbach und die letzten sieben Jahre auf der Insel Fehmarn.« Jetzt kommen die neuen Eindrücke in und rund um Bürgstadt hinzu: Neben Kunstwerken wie die »Meerobjekte« finden sich Skulpturen, die als kreative Kombinationen die Zeit an der Ostseeküste und die Monate in der neuen Heimat mit Spaziergängen rund um Bürgstadt und durch die Weinberge spiegeln.

Treibholz oder Holzversteinerungen aus dem Norden bilden mit knorrigen Weinranken und kleinen, unscheinbaren Entdeckungen attraktive und aussagekräftige Objekte. Apropos »unscheinbar«: Gerade solche Kombinationen von scheinbar Unvereinbarem trägt zu dem bei, was der Künstlerin besonders wichtig ist: Bei den Betrachtern die Augen für die Schönheiten der Natur zu öffnen, das genaue Hinschauen zu fördern und damit auch den kritischen Blick »auf ökologische Zusammenhänge von Mensch, Land und Meer und gewinnorientierten Sichtweisen« zu schärfen.

Die Ausstellung hat am Sonntag ein vorläufiges Ende gefunden, aber schon für November ist in eine attraktive Kombination aus Kunst und Kulinarik angedacht, im kommenden Jahr soll es wieder eine Ausstellung geben, bei der dann kreative Buchillustration im Zentrum stehen sollen - ein Thema, das die Künstlerin schon in ihrer Amorbacher Galerie erfolgreich »bespielt« hat.

Dies ist kein Zufall: Zwei junge Illustratoren, die mit Leder-Fischers Initiative vor Jahren die ersten erfolgreichen Schritte in der Kunstwelt unternehmen konnten und heute in Hamburg lebend zu den bedeutendsten jungen Illustratoren des Landes zählen, sollen dann präsentiert werden: Jonas Lauströer und Tobias Krejtschi. Der verbrachte seine Jugend in Amorbach, machte dort am KEG Abitur und hierließ an diesem Gymnasium seine künstlerischen Spuren.

Weitere Infos im Internet unter https://www.leder-fischer-objekte.de.