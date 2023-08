Kunst in Klingenberg: Frieder Siegler blickt hinter den Spiegel

Zur Person: Frieder Siegler

Frieder Siegler ist 73 Jahre alt, wurde 1949 in Klingenberg am Main geboren. Wie seiner Biografie zu entnehmen, absolvierte er im Zeitraum 1967 bis 1970 eine Schriftsetzerlehre und ging entsprechend dieser Tätigkeit nach. Von 1972 bis 1979 studierte er an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main bei Professor Kurt Steinel. Während seines Studiums setzte er sich unter anderem mit Illustration und freier Bildrealisation auseinander. Er schloss mit einem Diplom und Illustrationen zum Werk "Die Gesänge des Maldoror" (Originatitel: "Les Chants de Maldoror") des französischen Dichters Lautréamont (Pseudonym für Isidore Lucien Ducasse) ab. Von 1979 bis 1981 war Siegler freischaffend als Künstler, von 1981 bis 1985 arbeitete er als Grafik-Designer in verschiedenen Werbeateliers in Frankfurt. Im Jahr 1985 eröffnete er ein eigenes Atelier für Werbegrafik. 1994 bis 2002 war er Kursleiter für Ölmalerei in verschiedenen Institutionen. 2011 kehrte Siegler nach Klingenberg zurück. Neben all den Feldern, in denen Siegler arbeitete, setzte er stets auch seine künstlerischen Tätigkeit fort. Schwerpunkte seiner bildnerischen Tätigkeit sind bis heute: figürliche Darstellungen, Gesichter, Landschaften, abstrakte Darstellungen. Federzeichnungen (zum Teil farbig laviert), Malerei in Öl-/Tempera-Technik und mit Farbtusche und Deckweiß. Siegler kann auf zahlreiche Ausstellungen zurückblicken, darunter 1981 in der Penthouse-Galerie des Nestlé-Hauses in Frankfurt, 1987 in der Galerie Christa Moering in Wiesbaden, 1995 in der Sodener Kunstwerkstatt in Bad Soden am Taunus, 2016 im Rathaus Erlenbach am Main und 2022 in der Amtshausgalerie Freudenberg am Main. Dies ist nur eine kleine Auswahl seiner bisherigen Ausstellungen, zu denen zusätzlich auch jahrelange Beteiligungen an diversen Gruppenausstellungen zählen und nun die komplett eigene, aktuelle Werkschau im Klingenberger Löw Haus hinzukommt. Auf der Website www.frieder-siegler.de gibt es weitere Informationen und Beispiele zu Sieglers Kunst.