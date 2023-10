Kunst braucht Bedeutung. Kunst erzeugt Bedeutung

Schöne Bücher: Der Klingenberger Frank Milautzcki und Linda Schwarz von Burg Homburg sind Multi-Künstler - Sie eint ihr Bestreben um die Ästhetik des gedruckten Worts

13.10.2023 - 19:12 Uhr 10 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Vor Jahresfrist: Linda Schwarz beim Erstellen ihrer SpessART-Collage. Literatur ist eine Kunstform, die sich gestalten und formen lässt, zeigt die auf Schloss Homburg beheimatete Künstlerin. Foto: Victoria Schwab Der Klingenberger Künstler Frank Milautzcki ist in vielen Genres Zuhause - in der Literatur vor allem mit experimentellen Texten. Foto: Georg Kümmel

Da meldet er sich - aber wie das so ist, wenn einer möglicherweise zu ruhig ist in der Kunst, die ja ein Kultur-BETRIEB ist: ein Metier also, in dem es neben der Qualität der Idee, dem geistigen und handwerklichen Können auch um Selbstvermarktung geht: Das Büchlein von Frank Milautzcki, Anfang des Jahres auf dem Schreibtisch gelandet, verschwand nicht. Nur lag plötzlich Anderes - Bücher, Notizen, Ordner - auf ihm. Und so geriet das kleine Werk in Vergessenheit, Kunst schreit eben nicht immer. Jetzt aber. Jetzt ist dieser Schatz wieder freigelegt, und sein Wert muss geteilt werden.

»Ein hölzernes Alphabet« heißt dieser Gedichtband von Frank Milautzcki, einem in Klingenberg (Kreis Miltenberg) beheimateten bildenden Künstler, Musiker und Buchgestalter, der im wahren Wortsinn als »Multi-Talent« zu bezeichnen ist: Denn er hat viele Fähigkeit, sich auszudrücken - aber er es eben auch das ewige Talent, das in seinen sechs Lebensjahrzehnten und den ersten beiden des siebten nie die ganz große Bühne bekam, oder die vielleicht auch gar nicht betreten wollte.

Schon allein der Einband ist ein Kunst, auffaltbar und dann nachlesbar die Geschichte einer Titelsuche. Und der Inhalt selbst! Ein Universum der Sprache und ein Bernsteinzimmer der Stilformen - und allein die Gedichten und - eine Methode, vergleichbar dem Rap, Texte neu abzumischen und zu montieren - Cut-ups, zart und zärtlich zugleich:

Die verregnete Nacht ist ein Kindermädchen,

es rauscht und du krümelst dich hin.

Ich weiß dich allein im Hotel, während die Maschinen trommeln

und die Minuten stinken wie zu lange getragene Strümpfe.

Was sich anhört wie die Welt sind nur die Perlen der Kohlensäu(r)e.

So beginnt das Gedicht »Und jeder Anfang wohnt« und so kann auch ein nicht verregneter Abend beginnen, um über die innere Schönheit dieses Buchs auch das weitere Schaffen des studierten Sozialarbeiters und späteren Schichtarbeiters in der chemischen Industrie und Koordinators für Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umwelt für sich zu entdecken. Da ist beispielsweise sein Blog-Forum http://kapuzimann.wordpress.com mit Schwerpunkt auf Musik. Oder http://gestrococlub.org/Milautzcki1.htm, wo Frank Milautzcki sein downloadbares mp3-Album »Kraut und Granulat« eingestellt hat. Milautzckis Verständnis des Internets ist hier ohne Wenn und Aber auf-, weil abbrufbar: Die Gedanken fließen frei - und so können die mit elf Songs und Klangspielen elektronischer Musik und Experimente kostenfrei auf der eigenen Festplatte gespeichert werden. Dass Frank Milautzicki dabei einer realen Kultur entstammt, beweist er in dem beigefügten und herrlich altmodisch anmutenden CD-Cover mit eigenen Bildern zum Ausschneiden. 14 Jahre ist es her, dass der Musiker den Download eingestellt hat, nach wie vor aber ist »Kraut und Granulat« in der Summe ein bemerkenswertes Stück zeitgenössischer Kunst auf einem demokratischen Forum.

Dass diese Selbstverständlichkeit, Kunst lieber zu leben statt zu vermarkten letztlich doch zur Wirklichkeit des Spitzwegschen Gemäldes »Der arme Poet« geraten kann, dokumentiert sich in dem gemeinsamen Projekt Fixpoetry der aus Würzburg stammenden und in Hamburger lebenden Künstlerin Julietta Fix (66) und Frank Milautzckis. Vierteljahr für Vierteljahr erschienen dort neue Poesie- und Collagen-Alben, Fixpoetry verhalf damit Neulingen genauso wie zu Unrecht übersehenen oder vergessenen Lyrikern wie Hans-Jürgen Heise an die Öffentlichkeit. Und nun? Erscheint beim Aufruf der Seite fixpoetry.com der lapidare Hinweis »Fixpoetry hat den Betrieb aus Gründen mangelnder Finanzierung eingestellt.«

So ist das, wenn die Kunst ihren Wert nicht einfordert. Dennoch geht Frank Milautzcki seinen Weg leisen Schritts: Als er seinerzeit »Ein hölzernes Alphabet« in die Redaktion schickte, lag ein kleiner handschriftlich geschriebener und persönlich adressierter Brief bei. Was er nicht erwähnte, war der Preis für den Gedichtband. Vollkommen unwichtig. Was zählt, ist das Wort.

IFrank Milautzcki: Ein hölzernes Alphabet. verzagen 2022; 104 Seiten, 14 Euro - im Buchhandel erhältlich

LINDA SCHWARZ

Und genau so eine ist auch Linda Schwarz, unentwegt fröhlich im Gespräch - und um keine Schlagzeile verlegen: Denn die sammelt sie mit Vorliebe, vermischt sie und setzt sie neu zusammen, formt für Ausstellungen bildartige Collagen und hat aus ihnen das Büchlein »Headlines I - IV Eine ganze Menge Heute« editiert und layoutet. Die Texte stammen von Wolfgang Ullrich und Christian Magirus, die Fotografien von Stefan Bausewein.

Natürlich ist auch dieses Buch ein hölzernes Alphabet, Papier hat seine Wurzeln schließlich in Bäumen - und die sind bekanntermaßen aus Holz. Wenn Zeitungen also Nachrichten für das Hier und Jetzt und doch auch für die Nachwelt liefern, dann sind diese Nachrichten - noch einmal dieser Begriff - im wahren Wortsinn verwurzelt in dieser Welt und in deren Landstrichen.

Im Schloss Homburg im Main-Spessart-Kreis hat Linda Schwarz ihr Atelier, versammelt sind in diesem Gewölbe um eine Hunderte von Jahre alte Druckpresse Papiere jeder Stärke und jeden Gewichts, Farben und Pigmente, Leime und Leinwände. Dazwischen schöpft Linda Schwarz aus dem Vollen der Druckerschwärze: Was in der Zeitung stand, ist zu schade zum Wegwerfen. Mittlerweile gibt es im Ort eine partnerschaftliche Hilfe für die Kunstlehrerin am Marktheidenfelder Gymnasium. Denn das Ausschneiden der Papiere kann zu einer zermarternden Arbeit werden, da tut Zuarbeit gut.

Jedes Wort hat seine Bedeutung und seine Zeit - also muss es bewahrt werden. Wie der Koch beim Zubereiten von Speisen auf seine eigenen Kräuter und Gewürze zurückgreift, so hat die Grafik-Künstlerin Linda Schwarz ihren Strauß an Worten und Buchstaben. »Headlines I - IV« beispielsweise besteht aus ungezählten, mit routiniertem Rasierklingenschnitt umrissenen Fitzeln aus Zeitungen. »Bild am Sonntag« wird da neben anderen zerschnippelt, auch »Die Zeit«, die »Süddeutsche Zeitung«, das »Handelsblatt« - und das in Triefenstein-Homburg als Heimatzeitung gelesene Main-Echo: MAIN-SPESSART steht da im Kopf, vorzugsweise in jener grünen Schrift, mit der in der Zeitung der Lokalteil gekennzeichnet ist; manchmal im Gelb des Lokalsport-Teils.

Da offenbart sich ganz plötzlich ein Gedanke beim Blick auf eine Seite. »Jedes Papier hat seinen Charakter, so wie die Menschen«, sagt Linda Schwarz - und fügt nach einem kurzen Warten an: »Zeitungspapier ist zickig« - weil der kurzen Fasern wegen schwer zu bearbeiten. Und so versammelt »Headlines I - IV« Ausschnitte aus dem Schaffen von Linda Schwarz, wobei der Blick nicht nur dem Bild, sondern den Buchstaben und Schlagzeilen gelten möge. Denn erst dann offenbart sich der herzerwärmende Witz, der die manchmal zu brüllend großen und aufgeblähten Textbausteine konterkariert: »Nicht zu brav, nicht zu forsch« steht da beispielsweise geschrieben - und gleich darunter, auf den Kopf gestellt: »Cool down«. Oder auch »Ich bin wild entschlossen« gegenübergestellt einem »Das Geheimnis des Gelingens«. Und einer der bleibenden Eindrücke findet sich ganz am Ende des Buches mit zwei unterschiedlichen, aber in Einklang gebrachten Schlagzeilen: »Kunst braucht .../... erzeugt Bedeutung«.

ILinda Schwarz: Headlines I - IV - Eine ganze Menge Heute. Schleunung; 96 Seiten; bei der Künstlerin erhältlich: https://www.lindaschwarz.com, info@lindaschwarz.com

STEFAN REIS

Stichwort: Blog Ein Blog oder auch Weblog eine Wortkreuzung aus World Wide Web und Log für Logbuch - ist ein auf einer Website geführtes und damit öffentlich einsehbares Tagebuch oder Journal. ()

Zur Person: Linda Schwarz Die 1963 in Stuttgart geborene und in Leinfelden-Echterdingen aufgewachsene Linda Schwarz studierte Bildhauerei, Malerei und Musikwissenschaften an der Freien Kunstschule Stuttgart sowie an der Hochschule der Künste in Berlin. Zeitweise arbeitete die Meisterschülerin in der Druckerei Universal Limited Art Editions bei Robert Rauschenberg (1925 bis 2008) und Jasper Johns (geboren 1930), die als moderne Großmeister der internationalen Druckgrafik gelten. Seit 1991 stellt Linda Schwarz ihre druckgrafischen Werke einzeln und in Gruppenschauen aus. Auf Schloss Homburg bei Triefenstein bietet sie Sommerakademien an. Bei ihren Drucktechniken verzichtet Linda Schwarz auf chemisch aggressive Substanzen. ()

Hintergrund: Die Buchmesse in Frankfurt Parallel zur Frankfurter Buchmesse können Literaturliebhaber im Oktober wieder zahlreiche Autoren in der Innenstadt erleben. Bei der Reihe »Open Books« treten in diesem Jahr 170 Autorinnen und Autoren auf, wie die Stadt Frankfurt als Veranstalterin am Donnerstag berichtete. Die meisten Veranstaltungen finden im und um den Römer statt und sind kostenlos. Eröffnet wird der Lesereigen - als Ausnahme von der Regel außerhalb der Innenstadt und nur für Ticketinhaber - am 17. Oktober in der Deutschen Nationalbibliothek. Neu ist ein Abend nur für Debüts am Messe-Freitag. Am Wochenende gibt es Lesungen für Kinder und Familien. »Open books« findet in diesem Jahr zum 15. Mal statt. Mit dabei sind unter anderem Büchner-Preis-Trägerin Terezia Mora, die Autorin der »Eberhofer«-Krimis, Rita Falk, oder die Grande Dame der Literaturkritik, Elke Heidenreich. Parallel bietet auch die Buchmesse selbst Veranstaltungen für alle in der Stadt an. Im Rahmen von »Bookfest City« sind an knapp 30 Orten zwischen 14. uns 22. Oktober mehr als 50 Veranstaltungen geplant. Anders als in früheren Jahren finden sie erstmals ausschließlich in Buchhandlungen und Bibliotheken statt. Die Buchmesse ist ab Freitagmittag, 20. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 22. Oktober, für das Lesepublikum geöffnet. Öffnungszeiten sind 9 bis 18.30 Uhr, am (Sonntag, 22. Oktober, bis 17.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es online unter www.buchmesse.de/besuchen/tickets und an den Kassen. Gastland im Jubiläumsjahr der Buchmesse ist Slowenien. Zur Buchmesse haben 65 deutschsprachige Verlage slowenische Titel im Programm, weiß Simone Bühler, die bei der Buchmesse für das Ehrengastprogramm verantwortlich ist. 75 Autoren, Übersetzer, Verleger und Illustratoren aus Slowenien wollen nach Frankfurt reisen. Das Motto des Gastlandauftritts ist »Waben der Worte«. Es gebe in Slowenien seltene Bienen, die nur dort vorkämen, erklärt Miha Kovac, der Kurator des Gastlandauftritts. Sie seien ebenso »simpel aber widerstandsfähig« wie die Slowenen. Sie sammelten das Beste aus anderen Ländern und machten daraus ihren speziellen Honig. Der Ehrengast-Pavillon auf dem Messegelände wird komplett aus recyceltem oder wiederverwendbarem Material gebaut. Jeder Tag soll mit einer »Honey Hour« und einem Gedicht beginnen. Das Gastland will einen »Poesieautomaten« mitbringen, der bei Münzeinwurf Gedichte von slowenischen Autoren im Original und in Übersetzung ausdruckt. Pro Jahr werden 3500 Bücher auf Slowenisch publiziert. Zum Vergleich: In Deutschland sind es mehr als 50.000. Auch andere Dinge sind fundamental anders: In ganz Slowenien gibt es laut Kovac nur 75 Buchhandlungen, von denen 50 zu einer Kette gehören, dafür aber 280 öffentliche Bibliotheken. So keine Bibliothek in der Nähe ist, kommt ein bis zwei Mal die Woche der »Biblio-Bus« vorbei. ()

Kunst braucht Bedeutung. Kunst erzeugt Bedeutung Es beginnt immer mit einem Satz. Ich las, als hörte ich Kratzen, gute Stubenmusik ? (Frank Milautzcki, Les-Bar) * FRANK MILAUTZCKI Da meldet er sich - aber wie das so ist, wenn einer möglicherweise zu ruhig ist in der Kunst, die ja ein Kultur-BETRIEB ist: ein Metier also, in dem es neben der Qualität der Idee, dem geistigen und handwerklichen Können auch um Selbstvermarktung geht: Das Büchlein von Frank Milautzcki, Anfang des Jahres auf dem Schreibtisch gelandet, verschwand nicht. Nur lag plötzlich Anderes - Bücher, Notizen, Ordner - auf ihm. Und so geriet das kleine Werk in Vergessenheit, Kunst schreit eben nicht immer. Jetzt aber. Jetzt ist dieser Schatz wieder freigelegt, und sein Wert muss geteilt werden. »Ein hölzernes Alphabet« heißt dieser Gedichtband von Frank Milautzcki, einem in Klingenberg (Kreis Miltenberg) beheimateten bildenden Künstler, Musiker und Buchgestalter, der im wahren Wortsinn als »Multi-Talent« zu bezeichnen ist: Denn er hat viele Fähigkeit, sich auszudrücken - aber er es eben auch das ewige Talent, das in seinen sechs Lebensjahrzehnten und den ersten beiden des siebten nie die ganz große Bühne bekam, oder die vielleicht auch gar nicht betreten wollte. Schon allein der Einband ist ein Kunst, auffaltbar und dann nachlesbar die Geschichte einer Titelsuche. Und der Inhalt selbst! Ein Universum der Sprache und ein Bernsteinzimmer der Stilformen - und allein die Gedichten und - eine Methode, vergleichbar dem Rap, Texte neu abzumischen und zu montieren - Cut-ups, zart und zärtlich zugleich: Die verregnete Nacht ist ein Kindermädchen, es rauscht und du krümelst dich hin. Ich weiß dich allein im Hotel, während die Maschinen trommeln und die Minuten stinken wie zu lange getragene Strümpfe. Was sich anhört wie die Welt sind nur die Perlen der Kohlensäu(r)e. So beginnt das Gedicht »Und jeder Anfang wohnt« und so kann auch ein nicht verregneter Abend beginnen, um über die innere Schönheit dieses Buchs auch das weitere Schaffen des studierten Sozialarbeiters und späteren Schichtarbeiters in der chemischen Industrie und Koordinators für Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umwelt für sich zu entdecken. Da ist beispielsweise sein Blog-Forum http://kapuzimann.wordpress.com mit Schwerpunkt auf Musik. Oder http://gestrococlub.org/Milautzcki1.htm, wo Frank Milautzcki sein downloadbares mp3-Album »Kraut und Granulat« eingestellt hat. Milautzckis Verständnis des Internets ist hier ohne Wenn und Aber auf-, weil abbrufbar: Die Gedanken fließen frei - und so können die mit elf Songs und Klangspielen elektronischer Musik und Experimente kostenfrei auf der eigenen Festplatte gespeichert werden. Dass Frank Milautzicki dabei einer realen Kultur entstammt, beweist er in dem beigefügten und herrlich altmodisch anmutenden CD-Cover mit eigenen Bildern zum Ausschneiden. 14 Jahre ist es her, dass der Musiker den Download eingestellt hat, nach wie vor aber ist »Kraut und Granulat« in der Summe ein bemerkenswertes Stück zeitgenössischer Kunst auf einem demokratischen Forum. Dass diese Selbstverständlichkeit, Kunst lieber zu leben statt zu vermarkten letztlich doch zur Wirklichkeit des Spitzwegschen Gemäldes »Der arme Poet« geraten kann, dokumentiert sich in dem gemeinsamen Projekt Fixpoetry der aus Würzburg stammenden und in Hamburger lebenden Künstlerin Julietta Fix (66) und Frank Milautzckis. Vierteljahr für Vierteljahr erschienen dort neue Poesie- und Collagen-Alben, Fixpoetry verhalf damit Neulingen genauso wie zu Unrecht übersehenen oder vergessenen Lyrikern wie Hans-Jürgen Heise an die Öffentlichkeit. Und nun? Erscheint beim Aufruf der Seite fixpoetry.com der lapidare Hinweis »Fixpoetry hat den Betrieb aus Gründen mangelnder Finanzierung eingestellt.« So ist das, wenn die Kunst ihren Wert nicht einfordert. Dennoch geht Frank Milautzcki seinen Weg leisen Schritts: Als er seinerzeit »Ein hölzernes Alphabet« in die Redaktion schickte, lag ein kleiner handschriftlich geschriebener und persönlich adressierter Brief bei. Was er nicht erwähnte, war der Preis für den Gedichtband. Vollkommen unwichtig. Was zählt, ist das Wort. IFrank Milautzcki: Ein hölzernes Alphabet. verzagen 2022; 104 Seiten, 14 Euro - im Buchhandel erhältlich LINDA SCHWARZ Und genau so eine ist auch Linda Schwarz, unentwegt fröhlich im Gespräch - und um keine Schlagzeile verlegen: Denn die sammelt sie mit Vorliebe, vermischt sie und setzt sie neu zusammen, formt für Ausstellungen bildartige Collagen und hat aus ihnen das Büchlein »Headlines I - IV Eine ganze Menge Heute« editiert und layoutet. Die Texte stammen von Wolfgang Ullrich und Christian Magirus, die Fotografien von Stefan Bausewein. Natürlich ist auch dieses Buch ein hölzernes Alphabet, Papier hat seine Wurzeln schließlich in Bäumen - und die sind bekanntermaßen aus Holz. Wenn Zeitungen also Nachrichten für das Hier und Jetzt und doch auch für die Nachwelt liefern, dann sind diese Nachrichten - noch einmal dieser Begriff - im wahren Wortsinn verwurzelt in dieser Welt und in deren Landstrichen. Im Schloss Homburg im Main-Spessart-Kreis hat Linda Schwarz ihr Atelier, versammelt sind in diesem Gewölbe um eine Hunderte von Jahre alte Druckpresse Papiere jeder Stärke und jeden Gewichts, Farben und Pigmente, Leime und Leinwände. Dazwischen schöpft Linda Schwarz aus dem Vollen der Druckerschwärze: Was in der Zeitung stand, ist zu schade zum Wegwerfen. Mittlerweile gibt es im Ort eine partnerschaftliche Hilfe für die Kunstlehrerin am Marktheidenfelder Gymnasium. Denn das Ausschneiden der Papiere kann zu einer zermarternden Arbeit werden, da tut Zuarbeit gut. Jedes Wort hat seine Bedeutung und seine Zeit - also muss es bewahrt werden. Wie der Koch beim Zubereiten von Speisen auf seine eigenen Kräuter und Gewürze zurückgreift, so hat die Grafik-Künstlerin Linda Schwarz ihren Strauß an Worten und Buchstaben. »Headlines I - IV« beispielsweise besteht aus ungezählten, mit routiniertem Rasierklingenschnitt umrissenen Fitzeln aus Zeitungen. »Bild am Sonntag« wird da neben anderen zerschnippelt, auch »Die Zeit«, die »Süddeutsche Zeitung«, das »Handelsblatt« - und das in Homburg-Triefenstein als Heimatzeitung gelesene Main-Echo: MAIN-SPESSART steht da im Kopf, vorzugsweise in jener grünen Schrift, mit der in der Zeitung der Lokalteil gekennzeichnet ist; manchmal im Gelb des Lokalsport-Teils. Da offenbart sich ganz plötzlich ein Gedanke beim Blick auf eine Seite. »Jedes Papier hat seinen Charakter, so wie die Menschen«, sagt Linda Schwarz - und fügt nach einem kurzen Warten an: »Zeitungspapier ist zickig« - weil der kurzen Fasern wegen schwer zu bearbeiten. Und so versammelt »Headlines I - IV« Ausschnitte aus dem Schaffen von Linda Schwarz, wobei der Blick nicht nur dem Bild, sondern den Buchstaben und Schlagzeilen gelten möge. Denn erst dann offenbart sich der herzerwärmende Witz, der die manchmal zu brüllend großen und aufgeblähten Textbausteine konterkariert: »Nicht zu brav, nicht zu forsch« steht da beispielsweise geschrieben - und gleich darunter, auf den Kopf gestellt: »Cool down«. Oder auch »Ich bin wild entschlossen« gegenübergestellt einem »Das Geheimnis des Gelingens«. Und einer der bleibenden Eindrücke findet sich ganz am Ende des Buches mit zwei unterschiedlichen, aber in Einklang gebrachten Schlagzeilen: »Kunst braucht .../... erzeugt Bedeutung«. ILinda Schwarz: Headlines I - IV - Eine ganze Menge Heute. Schleunung; 96 Seiten; bei der Künstlerin erhältlich: www.lindaschwarz.com, info@lindaschwarz.com