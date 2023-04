Kunst aus Kraichgau-Werkstattin enormer stilistischer Vielfalt

Hintergrund

Zweite Leseebene: Hintergrund Ausstellung "Löwen sind blau, Bären grün - warum nicht?" - Zahlen, Fakten und InfosDie Ausstellung "Löwen sind blau, Bären grün - warum nicht?" im Klingenberger Löw Haus in der Hauptstraße 29, die in Kooperation des Kunstraums in Churfranken und der Kraichgau-Werkstatt - Abteilung Kunst - in Sinsheim sowie der Stadt Klingenberg organisiert wird, kann ab Samstag, 29. April 2023 um 14 Uhr besucht werden. Ab diesem Zeitpunkt ist die Ausstellung bis einschließlich Sonntag, 21. Mail 2023, immer samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Vernissage ist am Sonntag, 30. April 2023 um 14 Uhr, zu der jeder Interessent herzlich eingeladen ist. Mit dem Samstag ist somit die Ausstellung schon einen Tag im Vorfeld der offiziellen Eröffnung zugänglich. Die Kraichgauer Kunstwerkstatt wurde im Jahr 1987 in Sinsheim gegründet. Seither fanden Werke, welche dort entstanden sind, sowohl in Deutschland als auch international Anerkennung, wurden in Städten wie Bern, Bratislava, Florenz, Klagenfurt und Sydney ausgestellt. Namen gemacht. Aktuell arbeiten elf Künstlerinnen und Künstler in der Kunstwerkstatt, die alle an der aktuellen Ausstellung in Klingenberg beteiligt sind. "Seit Ende 2018 präsentiert sich die Kraichgauer Kunstwerkstatt nicht mehr unter dem Begriff "Outsider-Art" sondern als international renommierte Kunstwerkstatt.", heißt es in einer Vorab-Info zur derzeitigen Ausstellung in Klingenberg. Informationen und auch weiterführende Links sind unter https://www.kraichgau-werkstatt.de/kunstwerkstatt zu finden. mab