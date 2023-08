Kulturwochenherbst im Landkreis Miltenberg beginnt am 23. September

Programm: Von zeitgenössischem Tanz über klassische Musik bis zur Kleinkunst - Vorverkauf läuft

Miltenberg 25.08.2023 - 09:54 Uhr 1 Min.

Die Tänzerin Emanuele Soavi gastiert am Donnerstag, 19. Oktober, mit ihrem Ensemble in der Frankenhalle in Erlenbach.

Den Auftakt bilden zwei Konzerte in der Alten Dorfkirche in Hausen und der St.-Anna-Kirche in Sulzbach: Am Samstag, 23. September, erklingt in der Alten Dorfkirche zeitgenössische Musik des Broken Frames Syndicate aus Frankfurt. Das Ensemble präsentiert in Trio-Besetzung Werke zeitgenössischer Komponistinnen und tritt in Dialog mit Skulpturen der Ausstellung "Morgenröte".

Im Konzert am Sonntag, 24. September, in der St.-Anna-Kirche spielen Lukas Euler und das Rhein-Main-Classic-Ensemble Werke von Pachelbel, Bach und das "Divertimenti für Flöte, Violine und Violoncello" von Joseph Hayden und stellen damit die historische Dauphin-Orgel in den Mittelpunkt.

Die seit vorigem Jahr bestehende Kooperation in der Bundesförderung "Tanzland" mit der Kompanie Emanuele Soavi incompany wird im Herbst fortgesetzt: Am Donnerstag, 19. Oktober, tritt das Kölner Tanz-Ensemble in der Frankenhalle in Erlenbach mit dem Stück "INVASION" auf. Zeitgenössischer Tanz trifft auf klassische Musik und elektronische Klänge - alles live auf der Bühne dargeboten. Das Stück wurde zum 200. Geburtstag des Komponisten Jacques Offenbach entwickelt. Seine Musik und sein Leben sind Hauptbestandteile des Tanzabends.

Klassische Musik und Lesungen sind feste Bestandteile des Kulturwochenherbsts - und so gastiert auch in diesem Jahr wieder der Music Campus Frankfurt Rhein/Main am Sonntag, 5. November, im Alten Rathaus Miltenberg. Das Chor- und Orchesterkonzert mit dem Süddeutschen Kammerchor wird am Samstag, 11. November, in der Stadtpfarrkirche St. Jakobus in Miltenberg stattfinden.

Regionale Aspekte und Akteure sind ebenfalls im Kulturwochenherbst zu erleben: Autor Roman Kempf wird am Samstag, 28. Oktober, im Alten Rathaus in Miltenberg aus dem neuesten Band um Abel, den ehemaligen Mönch und nun Kaufmann, lesen.

Chorsängerinnen und -sänger aus Miltenberg und Aschaffenburg stehen am Samstag, 14. Oktober, mit Musikerinnen und Musikern im Bürgerzentrum Elsenfeld auf der Bühne. Das Konzert dient der Präsentation der Laienchorszene der Region. Im Mittelpunkt steht das Oratorium "Canto general" des zeitgenössischen griechischen Komponisten Mikis Theodorakis.

Das Ensemble "Theater mit Horizont" wird wieder Jung und Alt in der Vorweihnachtszeit am Sonntag, 10. Dezember, mit dem Familienmusical "Alice im Wunderland" im Bürgerzentrum Elsenfeld vereinen.

Wenn bei dieser Auswahl noch nicht das Passende dabei war, sind es vielleicht "Hundeerziehung mit Holger Schüler" (Dienstag, 10. Oktober, Bürgerzentrum Elsenfeld) oder das Konzert "Ovationen" (Sonntag, 15. Oktober, Bürgerzentrum Elsenfeld), der Chanson-Abend "Cabaret Sauvignon" (Sonntag, 19. November, in der Frankenhalle Erlenbach) oder der "Lauschangriff" (Freitag, 24. November, in der Kochsmühle Obernburg).

Karten für die Veranstaltungen gibt es im Landratsamt Miltenberg, 09371/501-501, E-Mail: kultur@lra-mil.de.

Informationen im Internet unter: kulturwochen.landkreis-miltenberg.de

Landratsamt Miltenberg