Kultursommer: Miltenberger Stadtkapelle überzeugt mit "Die üblichen Verdächtigen"

Von Frankenlied bis Filmmusik

Miltenberg 04.08.2023 - 16:46 Uhr 2 Min.

Die Miltenberger Stadtkapelle überzeugte mit ihrem Konzert unter dem Banner "Die üblichen Verdächtigen" im Rahmen des diesjährigen Kultursommers am Donnerstag im Alten Rathaus ihre zahlreichen Gäste mit feinem Zusammenspiel und abwechslungsreichem Programm.

Der Bürgersaal war voll besetzt, das Interesse groß und vor allem wurden die Stücke immer verdientermaßen mit kräftigem Applaus quittiert. »Die üblichen Verdächtigen« lautete der Titel des Konzerts. Unter der Leitung von Dirigentin Simone Wiegand lief das Ensemble zur Höchstform auf. Sie verstand es, die Musiker anzuspornen um den Arrangements den letzten Schliff zu verleihen und zudem kleinste spieltechnische Details aus den Instrumentalisten herauszukitzeln. Wiegand zeichnete auch für die Zusammenstellung des Programms verantwortlich. Moderiert wurde das Konzert von Miltenbergs Altbürgermeister Joachim Bieber. Er gab interessante Hintergrundinfos zu den einzelnen Stücken, auch humorvolle Anmerkungen kamen nicht zu kurz. Somit wurde auch die Zeit zwischen den Aufführungen kurzweilig.

Udo-Jürgens-Medley

Den Start in das Programm markierte ein Medley mit Hits von Udo Jürgens wie »Aber bitte mit Sahne« oder »Griechischer Wein«. Die Kapelle intonierte diese mit enorm viel Schwung bei voluminösem, klaren Gesamtklang und setzte so schon mal ein Zeichen in Sachen Niveau. Von Sängerin Adele bekannte Stücke kamen gleich zwei zum Zuge, das erste davon »Skyfall« vom bekannten James Bond-Film und dem zugehörigen Soundtrack. Die Version der Stadtkapelle war dramaturgisch allererster Güte, wunderbare Flächen, Kontraste, all dies wurde sowohl in Bezug auf den Original-Song sehr würdevoll umgesetzt.

Gekonnter Kontrast, aber in Sachen Qualität keinerlei Bruch: Es folgte der »Frankenlied-Marsch«, der dank ebenso viel Einsatz der Musiker in einer gelungenen Version ertönte. »I kenn di von mein Handy« der aus Österreich stammenden Gruppe »Blechreizpop« brachte dann viel Spaß in das Konzert - obwohl instrumental gehalten, wurde dank fröhlicher, leichtfüßig-lockerer Interpretation das Humorvolle gekonnt transportiert. Adeles »Rolling in the Deep« wurde von der Stadtkapelle abermals überzeugend aufgeführt, zumal die Art, wie sich die Mitglieder des Ensembles gegenseitig ergänzten, sich die musikalischen Bälle zuspielten, für viel Hörgenuss sorgte, inklusive kräftigem Schlussakkord.

James-Bond-Hommage

Beim »Rosaroten Panther« wurde zum wiederholten Male ein glückliches Händchen für atmosphärisch dichte Filmmusik-Präsentation bewiesen. »Abel Tasman« (Komponist: Alexander Pfluger aus Kaufbeuren) stellte erneut einen Marsch dar, dessen zeitgenössischer Anstrich gut funktionierte, ohne traditionelle Ansätze außer Acht zu lassen. Mit der »James Bond Selection« im Anschluss gab es seitens der Musiker dann noch einmal eine respektvolle Verneigung vor »007«-Soundtracks und wartete mit einer Vielzahl in Klang gegossener Emotionen auf.

»Die Sonne geht auf« war dagegen wieder ein Marsch, mit fanfaren-ähnlichem Intro und gekonnt und akzentuiert eingesetzten Wendungen. Kaum etwas ist geeigneter, als ein ohnehin hochwertiges Konzert mit Hits zu beschließen, die jeder kennt und liebt, um somit nochmals ein denkwürdiges Finale einzuleiten: Mit einem Beatles-Medley, das unter anderem Evergreens wie »Let it be« beinhaltete, wurde ein wunderbarer Schlusspunkt gesetzt. Gleich zweimal wurde lautstark eine Zugabe gefordert, die Musiker kamen diesem Wunsch gerne nach. mab

Marco Burgemeister