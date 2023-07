Gründer von Reis Robotics in Obernburg: »Kuka hat jegliche Fairness vermissen lassen«

Hintergrund: Geschichte der Firma Reis

Firmengründer Walter Reis (88) hatte 1957 in einer Obernburger Scheune mit einem Plastic-Spritzgußbetrieb begonnen. Er baute das Unternehmen zu einem der attraktivsten Arbeitgeber der Hightech-Branche mit rund 800 Mitarbeitern und 35 Prozent Ingenieuren in Obernburg am Bayerischen Untermain auf. Weltweit bestand das Unternehmen aus 18 Firmen, deren etwa 1.500 Mitarbeiter starke Belegschaft über 13.000 Robotersysteme entwickelt und produziert hatte. Reis-Robotics wurde weltweit zum führenden Hersteller von automatisierten Anlagen für die Produktion von Solarpanelen. 2014 und 2016 verkaufte Reis in zwei Tranchen seine Unternehmensgruppe an den Augsburger Kuka-Konzern. Bei der Übernahme konnte das Unternehmen eine hervorragende Entwicklung zur Hightech-Automation mit Robotern zurückblicken. Die von Reis Robotics entwickelten Roboter und Systeme wurden für viele industriellen Produktionsprozesse wie Handhabung, Schweißen, Schneiden, Laserbearbeitung, aber auch in der Produktion von Gießteilen und Kunststoffteilen sowie in der Montage genutzt. ro