Der Ro­bo­ter­her­s­tel­ler Ku­ka will die Ent­schei­dung des Ober­lan­des­ge­richts Mün­chen (OLG) nicht ak­zep­tie­ren. Das hat die Ge­schäfts­lei­tung von Ku­ka AG in Augs­burg auf Nach­fra­ge mit­ge­teilt. Ku­ka wird nun in die letz­te In­stanz ge­hen und beim Bun­des­ge­richts­hof Karls­ru­he (BGH) Nicht­zu­las­sungs­be­schwer­de ge­gen das Ur­teil ein­rei­chen.