Künstlerisch gestalteter Container wirbt für den Feuerwehrdienst

Elsenfeld 17.10.2023 - 09:43 Uhr < 1 Min.

Seit dem Wochenende ist der Lagercontainer am Feuerwehrhaus an der Elsenfelder Umgehungsstraße künstlerisch verschönert.

Man habe den Container nicht einfach in einer Farbe streichen, sondern ihn künstlerisch gestalten wollen. Er solle die Aufmerksamkeit auch auf das Ehrenamt ziehen. Aus diesem Grund habe sich die Feuerwehr mit dem P-Seminar Kunst des Julius-Echter-Gymnasium in Verbindung gesetzt und sei dort sofort auf offene Ohren gestoßen. Verschiedene Motiventwürfe wurden von den Schülerinnen erstellt und mit der Feuerwehr besprochen. Bei der Gestaltung hatten die Schülerinnen jedoch freie Hand. Während auf der Außenseite ein Motiv geplant wurde, welches von den vorbeifahrenden Autofahrern leicht zu erfassen ist, wurde die Innenseite mit mehreren Feuerwehrszenen in ein Kunstwerk verwandeln.

rah