Künstler aus Aschaffenburg-Damm stellt Werke in Klingenberg aus

Bei Stillleben und Tierporträt beweist Gerd Brand künstlerische Qualität

Klingenberg a.Main 04.06.2023 - 11:49 Uhr 2 Min.

Stellt derzeit qualitativ hochwertige und stilistisch abwechslungsreiche Malerei in Klingenbergs Galerie Kunstraum aus: Gerd Brand aus Aschaffenburg-Damm.

Der Künstler wurde am 13. August 1946 in Heimbuchenthal (Kreis Aschaffenburg) geboren und wohnt seit 1972 im Aschaffenburger Stadtteil Damm. Hinter der Ausstellung, die über die kommenden Wochen hinweg installiert ist, stehen als Veranstalter der Kunstraum in Churfranken in Kooperation mit der Stadt Klingenberg.

Breit gefächert

So breit gefächert wie die Bilder von Brand ist auch die Wahl der verwendeten Materialien, auf denen die gezeigten Ideen Anwendung fanden: Der Aschaffenburger Künstler malt auf Leinwand, aber auch auf Holz und sogar auf Schiefertafeln. Seine Werke sind überwiegend in Öl umgesetzt, es gibt aber auch Ausnahmen. Beispielsweise setzt der Aschaffenburger teils auf Mischtechnik, in welcher dann Öl- in Kombination mit Acrylfarben Anwendung finden.

Brand bezeichnet sich als »Fan der Alten Meister«, lässt sich entweder gerne inspirieren oder aber entwickelt Werke ganz nach eigenen Vorstellungen. Was trotz der unterschiedlichen Ausgestaltung der einzelnen Exponate in der Galerie alle gemeinsam haben, ist der gekonnte Umgang mit Farben und Formen, die fein ausgearbeitete Art der Darstellung und eine beeindruckende Räumlichkeit. Unterstrichen werden diese Effekte mit einem guten Gespür für fließende Übergänge auf der einen sowie dem Einsatz von Kontrasten auf der anderen Seite.

Die Besucher erwartet in Brands Ausstellung eine vielfältige Bilderwelt, in die es sich einzutauchen lohnt. Neben der beinahe schon fotorealistischen Präsentation von Blumen, Blüten und Obst sowie von schönen Landschaften beinhaltet die Galerie auch einige Arbeiten, die mit einem Augenzwinkern versehen sind und bei denen der Künstler Humor beweist. Ein Beispiel: sein 2014 entstandenes Ölbild mit dem schwungvollen Titel »Let's Rock and Roll«. Dieses Gemälde ist gleichzeitig eines von denen, die in spezielle Rahmen eingebettet wurden.

Der Name des Bildes kommt nicht von ungefähr, ist Brand neben seiner Tätigkeit als Maler doch mit ebenso viel Leidenschaft und Engagement Musiker. Er spielt Gitarre, Blues Harmonika und singt. Darüber hinaus nennt er Mineralogie und Laufen als weitere Hobbys.

Selbst beigebracht

Bemerkenswert: Brand - gelernter Maschinenschlosser mit Spezialgebiet Stahlhärtung im Ruhestand - hat sich in Sachen Malerei alles selbst beigebracht. Er berichtet, dass er seit einem Aufenthalt in der inspirierenden Gegend rund ums oberbayerische Murnau Mitte der 1990er Jahre seine Fähigkeiten autodidaktisch kontinuierlich weiter entwickelt und sich dabei in den unterschiedlichen Stilrichtungen und Techniken der Malerei geübt habe. 2011 schloss er sich der Aschaffenburger Künstlergruppe Ku-Damm an und engagiert sich unter anderem im Mal-Workshop mit Schülern der Schiller-Grundschule und in einzelnen Kunstförderungsprojekten mit Kindern in Aschaffenburg.

Figuren angefertigt

Während die Klingenberger Ausstellung in der Galerie Kunstraum den Fokus auf die abwechslungsreiche Bilderwelt von Gerd Brand legt, geht seine Schaffenskraft noch darüber hinaus, denn Figuren fertig das Multitalent auch noch an. Die Ausstellung gibt einen tollen Einblick in die Vielfalt Brands, denn zu sehen ist die hohe Qualität des Künstlers sowie auch Tierporträts - einige davon ebenfalls mit Sinn für Humor gemalt.

mab

Hintergrund: Ausstellung besuchen Die Ausstellung mit Malerei von Gerd Brand in der Klingenberger Galerie Kunstraum (Lindenstraße 6) ist dort bis 30. Juni 2023 installiert. Ein Besuch kann unter Rücksprache mit dem Kunstraum-Vorsitzenden Hans-Dieter Mocka unter der Telefonnummer 0151 21324309 erfolgen. In dem im Ausstellungszeitraum immer samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffneten Löw Haus (Hauptstraße 29 in Klingenberg) kann ebenfalls eine Besichtigung der nur einige Meter entfernt gelegenen Galerie Kunstraum angefragt werden - falls Brand dort nicht ohnehin gerade vor Ort ist. (mab)