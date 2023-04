Kritik an Brandschutzmaßnahmen für Klingenbergs Dreifachturnhalle

Stadtrat: Entscheidung vertragt - Planungsbüro soll drei Kostenvarianten ermitteln

Klingenberg a.Main 19.04.2023 - 17:08 Uhr 3 Min.

Die Dreifachturnhalle im Klingenberger Stadtteil Trennfurt muss in Sachen Brandschutz ertüchtigt werden.

Dreh- und Angelpunkt war, dass sich das Gremium im Jahr 2020 dafür ausgesprochen hatte, den Brandschutz für 200 Besucher auszurichten. Erhard Eck vom Planungsbüro Johann und Eck berichtete von Gesprächen mit Sachgebietsfachleuten des Landratsamts als Genehmigungsbehörde. Hier sei vorgeschlagen worden, die Planung an einer Besucherzahl von 500 Personen zu orientieren, um Sondergenehmigungen bei Veranstaltungen zu vermeiden. Als rechtliche Vorgabe diene in diesem Fall die Versammlungsstättenverordnung mit klaren Festlegungen.

Brandwarnanlage statt Brandmeldeanlage?

Die Auflagen der Baugenehmigung von 1978 ist Grundlage für aktuellen Handlungsbedarf. Eine irreparable Sicherheitsbeleuchtung ist nach Aussage von Eck einer der Punkte, die eine Aktualisierung der Brandschutzmaßnahmen erfordern. Als wirtschaftlichere Lösung biete sich an, statt einer Brandmeldeanlage eine Brandwarnanlage mit Brandschutzmeldern einzurichten. Weiterhin müssten neue Brandschutztüren eingebaut und die Rettungswege nach außen mit Ausgang ins Freie gesichert werden.

Georg Klingenbeck (CSU) verwies auf den Beschluss vor mehr als drei Jahren mit der Ausrichtung auf 200 Plätze und wollte wissen, was nun an Mehrkosten auf die Stadt zukommen würde. Eine Kostenaufstellung lag am Dienstagabend nicht vor. Das stieß Harald Fischmann (Grüne) sauer auf, denn in der Tagesordnung sei eine Vorstellung der Kosten angekündigt worden. Er warf dem Rathauschef eine mangelnde Informationspolitik dem Ratsgremium gegenüber vor. Michael Zengel (Neue Mitte) zeigte sich »entsetzt« darüber, dass jetzt etwas dargestellt werde, was in dem Beschluss von 2020 nicht enthalten sei. Horst Heuß (FW Trennfurt) wies darauf hin, dass neben sportlichen Aktivitäten des Turnvereins und dem Schulsport auch einige kulturelle Veranstaltungen in der Halle stattfinden.

Von »einer Diskussion ins Blaue« sprach Georg Klingenbeck, weil keine Kostenermittlung vorliege und deshalb kein Beschluss gefasst werden könne. Nahezu eine Stunde nahmen die Wortbeiträge der Stadtratsmitglieder in Anspruch, so dass Ralf Reichwein einlenkte. Er schlug vor, das Planungsbüro möge drei Kostenvarianten ermitteln und dann in einer der nächsten Stadtratssitzungen eine Entscheidung zu treffen.

ruw

Mehr ÖPNV-Angebote für Jugendliche gewünscht Klingenberg. Jugendbeauftragte Nicole Kolb hat in der Sitzung des Stadtrats einen Bericht über vergangene und geplante Veranstaltungen gegeben. Die erfolgreiche Ausrichtung des Kindermusicals auf der Burg werde in diesem Jahr wiederholt. Weiterhin liefen die Planungen für die diesjährigen Ferienspiele. Sie wünschte sich, die Verkehrsanbindung für Jugendliche zu optimieren, damit die Eltern nicht immer als Abholdienst beansprucht werden müssten. Geplant sei eine eigene Internetseite für Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen. Die Einrichtung eines Jugendtreffs im ehemaligen Sportheim sei noch Zukunftsmusik. Hier fragte Michael Zengel (Neue Mitte) nach, ob dies Sinn mache. Es sei durchaus sinnvoll, so die Antwort von Kolb, aber nur mit entsprechendem Konzept und einer gesicherten Betreuung. Ralf Reichwein kündigte einen Besichtigungstermin in naher Zukunft an und berichtete von der Bedarfsumfrage, dass 60 Prozent der Jugendlichen sich einen Jugendtreff wünschten. ruw

Stadtrat Klingenberg in Kürze Klingenberg. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung auch noch über diese Themen beraten: Bürgerfragestunde: Künftig wird es wieder eine Bürgerfragestunde vor der Stadtratssitzung geben. Dirk Wetzka (FW Trennfurt) verwies auf die Geschäftsordnung, in der dies festgeschrieben sei. Bürgermeister Ralf Reichwein hatte sich entschieden, eine Bürgersprechstunde einzurichten und direkt die Anfragen entgegenzunehmen. Das wurde neben Wetzka auch von Harald Fischmann (Grüne) kritisiert. Sie wollten das Ratsgremium involviert wissen. Schiffsanlegestelle: Das Unternehmen Viking hatte ursprünglich geplant, in eine Schiffsanlegestelle in Klingenberg zu investieren, und dies in einer Stadtratssitzung zu Beginn des Jahres vorgestellt. Nun wurde das Vorhaben von Viking zurückgezogen und in einem Schreiben erläutert, warum. Dem Unternehmen nach sind die kritischen Bemerkungen aus dem Ratsgremium Anlass für die Annahme, dass das Vorhaben nicht erwünscht ist. Horst Heuss (FW Trennfurt) meinte, kritisches Hinterfragen gehöre zur Demokratie. Müll: Unmut erzeugt der Zustand der Außenanlage am Alten Rathaus bei der Grünen-Fraktion. Dort sei alles vermüllt, was dringend beseitigt gehöre. Die Mitarbeiter des Bauhofs könnten hier unterstützen, meinte Harald Fischmann. Der Bürgermeister berichtete, dass er die aktuelle Eigentümerin darauf angesprochen habe, sie aber nicht reagiert habe. Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung: Der Stadt- und Entwicklungsausschuss hat mit 8:1 Stimmen beschlossen, die erforderliche Ingenieurleistung zur Teilsanierung des Seltenbachs zu vergeben. Weiterhin erfolgte einstimmig die Vergabe der Rohrüberwachung mit Beprobung der Bauschuttdeponie und an das Unternehmen Geotec für fünf Anschlussbohrungen. Zudem wurde mit 15:2 Stimmen beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, die Ausschreibung für die Freianlagen im Zuge einer freihändigen Vergabe zu starten. Die Gewerke für die Einrichtungsgegenstände, die fest verbauten Schreinerarbeiten und die Freianlage wurden laut einstimmigem Stadtratsbeschluss in einer freihändigen Vergabe einstimmig befürwortet. Marktbeschickung: Auf Nachfrage von Uwe Zahn (Neue Mitte) wird Bürgermeister Ralf Reichwein zu einem Treffen der Kommissionsmitglieder zur Gestaltung des künftigen Marktes einladen. »Die Marktbeschicker warten darauf«, so der Rathauschef. ruw